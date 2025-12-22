Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

Flores e um anel de diamantes: As imagens completas do tão esperado pedido de namoro de Fábio a Liliana

Fábio foi o concorrente expulso da gala deste domingo. Na primeira entrevista fora da casa mais vigiada do País, na manhã desta segunda-feira, 22 de dezembro, o ex-concorrente garantiu estar tranquilo quanto a um encontro com Zé, o ex-noivo de Liliana. No entanto, revelou sentir-se desiludido com uma “traição” por parte dos próprios amigos.

Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos no Dois às 10, Fábio começou por esclarecer que não se sente ameaçado por Zé. Pelo contrário, admite mesmo incentivar a namorada, Liliana, a esclarecer a situação com o ex-noivo. Quanto a um possível encontro com Zé, Fabio mantém a opinião de que não existem razões para não cumprimentar o ex-noivo de Liliana.

Ainda assim, deixou claro que há limites que não pretende ultrapassar e recusa qualquer tipo de abraço, sobretudo após aquilo que considera ter sido uma “traição”. Segundo o ex-concorrente, a maior desilusão veio precisamente de pessoas que considerava amigas e que, fora da casa, mantêm agora uma relação próxima com Zé.

«Se eu tivesse sabido das coisas antes, a minha entrada na gala teria sido diferente. Primeiro o facto de eles supostamente serem meus amigos, o Dylan e o Rui, e agora andam com ele e a falar mal de mim, supostamente.»

Veja o momento aqui: