Manhã de cortar à faca: Frente-a-frente entre Liliana, Fábio e Leandro eleva a tensão no Secret Story 9

Leandro tenta desvendar e quase acerta no segredo de Marisa e Pedro Jorge: veja as imagens do momento que agitou a casa

Os ânimos dentro da casa mais vigiada do País estão longe de estar calmos. A manhã deste domingo foi de pura tensão entre Liliana, Fábio e Leandro no Secret Story 9. Tudo começou quando Leandro falhou ao preparar o pequeno-almoço das nomeadas. Liliana confrontou o líder, que a mandou esperar.

A situação agravou-se na cozinha quando Pedro deu por falta de líquido da louça. O concorrente chamou a atenção de Leandro, que não se deixou ficar. Rapidamente, Liliana e Fábio juntaram-se à discussão e as acusações começaram a voar.

Fábio chamou Leandro de «líder falhado» e chegou mesmo a lançar uma forte farpa: «A primeira vez qualquer pessoa falha, a segunda só falha quem é burro». Impactado pelas acusações, Leandro reagiu mal e foi rapidamente acusado de estar a fazer papel de vítima. Fábio e Liliana acabaram por abandonar a cozinha, onde Leandro ficou a tomar o pequeno-almoço sozinho enquanto desabafava para as câmaras.

Nova acusação junto à piscina

Os concorrentes apanhavam sol junto à piscina quando Leandro se dirigiu a Liliana e acusou-a de ter deixado o fogão ligado. Pedro desmentiu o amigo. Leandro admitiu que apesar de ter visto o fogão ligado, não o desligou. A tensão voltou a acender e Leandro ficou no centro das acusações.

No limite, Leandro partiu para cima dos colegas: «Já não posso aturar determinadas pessoas». Fábio levantou-se e chegou mesmo a enfrentar o colega olhos nos olhos, numa discussão que parecia não ter fim.