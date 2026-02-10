O pior aconteceu: Fábio e Liliana deixaram os fãs em choque com decisão inesperada

Depois de um contratempo inesperado, a denúncia que levou à desativação da página da sua primeira marca de roupa, Liliana decidiu não baixar os braços. Pelo contrário, transformou o obstáculo num novo ponto de partida. Ao lado de Fábio, repensou o projeto do zero e avançou com uma nova estratégia.

Segundo o casal, ambos estão determinados a não repetir erros e a elevar a fasquia, por isso mergulharam num processo criativo minucioso, onde cada pormenor foi cuidadosamente pensado. A grande novidade passou por incluir uma vertente masculina na marca, o que a torna mais abrangente e próxima de um público diversificado. A ideia, segundo Liliana, foi criar algo onde todos se pudessem rever e sentir incluídos.

Assim surgiu a LiFa Wear, um projeto que inicialmente estava pensado apenas para meias, mas que rapidamente ganhou outra dimensão. Mais do que peças de vestuário, a Fábio e Liliana querem transmitir identidade, confiança e atitude.

O casal destacou o trabalho intenso que esteve por trás do lançamento, sublinhando o empenho colocado em cada fase do processo. O objetivo é garantir que cada peça reflita qualidade, conforto e estilo, valorizando o esforço conjunto das últimas semanas.

A LiFa Wear apresenta-se, assim, como um novo capítulo na trajetória do casal.

Veja o comunicado:

«🌟 Bem-vindos à Lifa Wear! 🌟

Somos a Liliana e o Fábio, e criámos a Lifa Wear com um objetivo: trazer uma experiência de moda online diferente de tudo o que já viram. Aqui, não é só sobre roupas, é sobre estilo, diversão e surpresas a cada clique.

Na nossa loja online, vais encontrar looks incríveis para mulher e homem, pensados para que te sintas confiante e confortável em qualquer ocasião. E porque sabemos que os detalhes fazem toda a diferença, as meias também têm o seu lugar especial na nossa coleção.

Estamos sempre a preparar novidades fresquinhas e pequenas surpresas que vão tornar a tua experiência de compra ainda mais divertida. Queremos que vivas a moda connosco, experimentando combinações, descobrindo peças únicas e criando o teu próprio estilo.

✨ Lifa Wear — moda que te acompanha, inspira e surpreende.»