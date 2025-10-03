Cena de ciúmes? Sem rodeios, Fábio confronta Liliana: «Não digas que não vais à procura dele»

Fábio protagonizou uma cena de ciúmes de Liliana com outro concorrente do Secret Story. Tudo aconteceu há instantes, à beira da piscina, enquanto Liliana se queixava das atitudes de Pedro.

«O Pedro não percebi, ele ali fez-me tentar sentir mal (…) sinto que ele tem sempre alguma intenção a não ser só jogo. Não foi assim tão genuíno», disse.

Fábio não perdeu a oportunidade e atirou: «Só vais atrás dele porque queres. É a minha opinião, é o que eu vejo. Ainda ontem estavas sempre a olhar para ele e acabaste por vir cá fora ter com ele».

«Porque ele estava cá fora sozinho e eu vim perguntar-lhe se ele estava bem. Mas eu faço isso com qualquer pessoa», reagiu Liliana. «Então não digas que não vais à procura dele», ripostou Fábio.

A concorrente defendeu-se e esclareceu: «Não fui à procura do Pedro. Foi uma pessoa que estava sozinho e eu vim perguntar se estava bem. Escusas de ter ciúmes». Fábio garantiu: «Eu, ciúmes? Nunca, jamais, em tempo algum».

Já numa outra situação, Liliana falava das nódoas negras que tinha e Fábio disse que era de andar às joelhadas com Lídia, mas a concorrente aproveitou para o provocar: «Foi o Pedro».

«Saíste daqui para dizer isso, em vez de dizeres ao meu lado? Estás com medo que te mande à piscina outra vez? Ai Liliana o que tu me andas a fazer», respondeu o concorrente.