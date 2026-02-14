Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

O São Valentim chegou. Hoje, dia 14 de fevereiro, assinala-se o Dia dos Namorados e Fábio preparou uma surpresa muito romântica para a namorada Liliana. O casal, que se apaixonou no último Secret Story, viveu um momento único na margem do rio Douro, junto ao Cais de Gaia.

Fábio ofereceu a Liliana um ramo de 100 rosas vermelhas, que também trazia uma coroa.

«No Cais de Gaia, onde o Douro corre devagar, preparei uma surpresa para quem faz o meu coração parar todos os dias. 🌹❤️



100 rosas vermelhas para tentar explicar aquilo que as palavras nem sempre conseguem… que te amo hoje, amanhã e em todos os dias que vierem.

Obrigado à @fiori_flowersdecor por ajudar a transformar este momento num dos mais bonitos da nossa história. ✨

Há amores que merecem ser vividos assim, intensamente.», escreveu.

Veja aqui o vídeo do momento especial: