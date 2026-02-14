Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

Ao Minuto

12:05
Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida” - Big Brother
02:10

Cristina Ferreira para Francisco Monteiro e Marcia Soares: “Foi o vosso reality que me trouxe o amor da minha vida”

12:04
Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro” - Big Brother
02:34

Marcia Soares faz confissão sobre Francisco Monteiro: “Senti-me inferior ao Francisco Monteiro”

11:59
Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência” - Big Brother
01:25

Francisco Monteiro recorda passado: “Perdi completamente a minha essência”

11:40
Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa" - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro revela relação desconhecida de Marcia Soares, que confessa: "Conheci uma pessoa"

11:40
Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada - Big Brother
06:55

Francisco Monteiro comenta decisão de não trabalhar com Marcia Soares enquanto namorava com Bárbara Parada

11:32
Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares responde a questão de Cristina Ferreira: “Senti que nunca ia encaixar na família do Francisco”

11:31
Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco” - Big Brother
03:49

Marcia Soares sobre Francisco Monteiro: “Comecei a idealizar uma vida com o Francisco”

11:26
Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos” - Big Brother
01:21

Marcia Soares e Francisco Monteiro esclarecem relação entre os dois: “É a primeira vez que estamos juntos, depois de dois anos”

11:26
Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim” - Big Brother
01:21

Francisco Monteiro sobre passado com Marcia Soares: “Teria mais razões para lhe pedir desculpa do que ela a mim”

11:25
Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?” - Big Brother
01:21

Cristina Ferreira ‘confronta’ Marcia Soares e Francisco Monteiro com imagens: “Já perceberam porque é que a vida vos juntou?”

10:30
Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-” - Big Brother
08:22

Cláudio Ramos levanta rumores sobre casal do “Secret Story 9”: “Estará grávida-”

10:24
Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico - Big Brother
01:26

Cláudio Ramos recebe mensagem de Joana Diniz, depois de a ex-concorrente assumir namoro polémico

16:25
Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim» - Big Brother
00:11

Inês atira frase enigmática após momento inesperado com Dylan em Hollywood: «Ele não confia em mim»

14:18
Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story - Big Brother
00:53

Momentos únicos em Las Vegas! As primeiras imagens de Dylan e Inês viagem oferecida no Secret Story

17:29
Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca - Big Brother
07:38

Sem filtros, Marcia Soares fala desde o pós Big Brother à criação da marca

17:19
Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro» - Big Brother
04:49

Marcia Soares revela todos os detalhes da aproximação a Francisco Monteiro: «Conseguimos tirar o melhor um do outro»

10:52
Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida» - Big Brother
04:58

Márcia Soares declara-se a Francisco Monteiro: «É das pessoas mais incríveis da minha vida»

10:50
Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada» - Big Brother
01:02

Márcia Soares faz revelação inesperada: «Sou muito amada»

12:06
Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama» - Big Brother
06:09

Pedro Jorge e Marisa abrem o coração: «O programa veio reacender a nossa chama»

12:00
Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story - Big Brother
05:11

Pedro Jorge e Marisa revelam como lidaram com os comentários negativos após o Secret Story

11:47
Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada - Big Brother
06:12

Pedro Jorge e Marisa recordam pedido de namoro e deixam Merche Romero encantada

11:42
Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me» - Big Brother
09:14

Pedro Jorge em lágrimas ao falar de Leandro: «Magoa-me»

21:33
As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10 - Big Brother

As portas estão prestes a abrir! Esta é a data de estreia do Secret Story 10

15:49
Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar» - Big Brother

Ruben Silvestre emociona com revelação ligada a Maycon Douglas: «Vai arrepiar»

15:41
Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas - Big Brother
00:38

Ruben Silvestre faz promessa emotiva sobre homenagem a Maycon Douglas

Acompanhe ao minuto

Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras - Big Brother
Fábio deixa Liliana sem ar com ramo de 100 rosas vermelhas

Surpresa de Dia dos Namorados arrebatadora. Fábio deixa Liliana sem ar com ramo de 100 rosas vermelhas

O São Valentim chegou. Hoje, dia 14 de fevereiro, assinala-se o Dia dos Namorados e Fábio preparou uma surpresa muito romântica para a namorada Liliana. O casal, que se apaixonou no último Secret Story, viveu um momento único na margem do rio Douro, junto ao Cais de Gaia.

Fábio ofereceu a Liliana um ramo de 100 rosas vermelhas, que também trazia uma coroa.

«No Cais de Gaia, onde o Douro corre devagar, preparei uma surpresa para quem faz o meu coração parar todos os dias. 🌹❤️
 

100 rosas vermelhas para tentar explicar aquilo que as palavras nem sempre conseguem… que te amo hoje, amanhã e em todos os dias que vierem.

Obrigado à @fiori_flowersdecor por ajudar a transformar este momento num dos mais bonitos da nossa história. ✨

 

Há amores que merecem ser vividos assim, intensamente.», escreveu. 

 

Veja aqui o vídeo do momento especial:

Temas: Fábio Liliana Dia dos namorados

Mais Vistos

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

Ainda se lembra desta «loiraça»? Representou Portugal na Eurovisão e 20 anos depois brilhou no Big Brother

11 fev, 16:29
Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

Las Vegas não chegou: Dylan e Inês do Secret Story 9 prolongam férias em Los Angeles

11 fev, 16:41
«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

«Ele não confia em mim»: O vídeo de Dylan e Inês em Hollywood que está a dar que falar

11 fev, 17:59
Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

Lembra-se? Da 1ª “beijuta” na boca às muitas “mimutas”: A história dos "Zárcia" em imagens

27 jan, 10:02
Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

Apresentadora da TVI vive meses difíceis à espera de diagnóstico

10 fev, 11:18
Ver Mais

Notícias

Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

Dia dos Namorados: Fábio prepara surpresa com 100 rosas vermelhas para Liliana e deixa-a sem palavras

Hoje às 10:55
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Ontem às 18:27
Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Marcia Soares deixa Francisco Monteiro atrapalhado e sem palavras: «Ele sabe fazer as coisas...»

Ontem às 17:20
Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ao lado de Francisco Monteiro, Marcia Soares choca com revelação inédita: «Conheci uma pessoa»

Ontem às 16:51
Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Ontem às 16:04
Ver Mais Notícias

EXCLUSIVOS

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

Francisco Monteiro conta como perdeu 19 kg em um mês: «Se um preguiçoso como eu conseguiu…»

22 jan, 12:23
«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

«Os meus pais ganharam»: Filha de Pedro e Marisa encanta com vídeo viral

21 jan, 19:35
Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

Fábio Pereira tem mais 40 kg de músculos e a transformação está a chocar quem vê

21 jan, 12:23
Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado
01:55

Quem é? Vera confessa que já tem o coração ocupado

30 dez 2025, 01:10
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez 2025, 14:00
Ver Mais Exclusivos

FORA DA CASA

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Dois futebolistas épicos numa imagem. Lenda dos realities surge acompanhado do filho de Cristiano Ronaldo

Ontem às 16:04
Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Marcia Soares assume que começou «uma relação» com Francisco Monteiro. Mas durou pouco: «Perdi o Francisco»

Ontem às 15:56
Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Apaixonaram-se num Reality da TVI e nunca mais se largaram. Hoje são empresários de sucesso

Ontem às 12:28
Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Inscreveram-se num Reality para encontrar o amor e conseguiram. As imagens apaixonadas “falam” por si

Ontem às 12:24
Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Marcia Soares abre o coração como nunca: «Comecei a convencer-me de que aquilo que eu queria era o Francisco»

Ontem às 11:54
Ver Mais Fora da Casa

TVI Reality

Baile de máscaras e visita de Cristina Ferreira e Goucha. Filipe Delgado inova em mais uma lista de compras
06:04

Baile de máscaras e visita de Cristina Ferreira e Goucha. Filipe Delgado inova em mais uma lista de compras

Há 3h e 35min
Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»
04:14

Filipe Delgado expõe teorias sobre Instrutor Joaquim e deixa Maria Botelho Moniz a rir: «Ele é durão, mas...»

Ontem às 22:25
Fofoca do momento! Recrutas acreditam que a enfermeira é filha do Comandante e Rui atira: «Ia ser um bom sogro...»
03:12

Fofoca do momento! Recrutas acreditam que a enfermeira é filha do Comandante e Rui atira: «Ia ser um bom sogro...»

Ontem às 19:29
Hora da avaliação! Recrutas recebem notas da prova da semana: e há quem tenha surpreendido
06:33

Hora da avaliação! Recrutas recebem notas da prova da semana: e há quem tenha surpreendido

Ontem às 18:43
Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Encantador. Pedro Jorge e Marisa mostram o Carnaval dos filhos

Ontem às 18:27
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Mafalda Matos está noiva: conheça o homem que conquistou a ex-"moranguita"!

Mafalda Matos está noiva: conheça o homem que conquistou a ex-"moranguita"!

Há 8 min
Iury Mellany e Daniel Monteiro em "casamento dos sonhos"!

Iury Mellany e Daniel Monteiro em "casamento dos sonhos"!

Há 1h e 51min
"Mais e mais": em dia único, Cristina Ferreira troca carinhos com João Monteiro!

"Mais e mais": em dia único, Cristina Ferreira troca carinhos com João Monteiro!

Há 3h e 43min
Nucha: "Deus protegeu-me, ao não ser operada por aquela mulher"

Nucha: "Deus protegeu-me, ao não ser operada por aquela mulher"

Hoje às 11:15
Após entrevista, Marcia Soares e Francisco Monteiro saem juntos da TVI: descubra para onde foram!

Após entrevista, Marcia Soares e Francisco Monteiro saem juntos da TVI: descubra para onde foram!

Ontem às 20:09
Ver Mais Outros Sites