Fábio de queixo caído com atitude de Liliana logo após a expulsão: «Apareceram as imagens...»

Fábio foi o concorrente expulso na gala desde domingo, dia 21 de dezembro. O concorrente ficou assim de fora do leque de finalistas, a poucos dias do fim do reality show, da TVI.

Na casa, ficou a sua namorada, Liliana. Aliás, Liliana ganhou o Passaporte para a Final e é a primeira finalista a ser conhecida. Logo após a gala, Fábio deu as primeiras declarações sobre a saída e mostrou-se emocionado.

O ex-concorrente revelou estar surpreendido com uma atitude de Liliana dentro da casa, já depois de abandonar a casa mais vigiada do País. «Agora, no final, apareceram imagens dela a vestir a minha camisola. É óbvio que ela está a sentir a minha falta e, por isso, está a chorar. Isso toca-me. Estive três meses com ela todos os dias, sei o que ela está a passar», declarou, frisando que vai ficar «cá fora à espera dela».

Fábio declarou ainda estar convencido de que iria chegar à final, o que não aconteceu. «Não tenho arrependimento, podia não ter exagerado tanto», admitiu.