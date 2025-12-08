Fábio e Liliana por um fio? A maior discussão de sempre leva a uma decisão radical

Fábio e Liliana tiveram esta segunda-feira a maior discussão de sempre desde que estão na casa do Secret Story 9. Os dois desentenderam-se fortemente e debateram a discórdia, até que Fábio não aguentou mais e tomou uma decisão radical.

Tudo aconteceu hoje ao final da tarde, depois de Liliana confrontar Fábio por considerar que o namorado estava estranho e «a esconder alguma cena».

A conversa acabou por subir de tom e descambou rapidamente, com Fábio a atingir o limite com Liliana: «Devias era ter vergonha do que tu dizes». E foi mais longe: «Olha-te ao espelho (...) eu preciso de ti para alguma coisa?».

A certa altura Fábio não aguenta mais ouvir Liliana e acaba por tomar uma decisão drástica: levanta-se de onde estava e abandona a conversa, deixando-a a falar sozinha.