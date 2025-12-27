Fábio tem encontro com mulher especial: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?»

A avó do barbeiro de Fábio é uma fã nata do formato e não escondeu a alegria ao finalmente conhecer o ex concorrente: «Ó meu amor!». Entre troca de abraços, o neto comentou: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?». Fábio, num gesto carinhoso, ao ver a senhora muito emocionada repetiu: «Não fique assim».

Desde que foi expulso do programa, Fábio já falou em público que tem um enorme apoio dos fãs, principalmente dos que são comuns do casal e agora, parece que finalmente conheceu a sua fã número 1.

Fábio mantém uma relação amorosa com Liliana, que é uma das finalistas do Secret Story 9.

Veja o vídeo.