Fábio tem encontro com mulher especial: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?»

Ao Minuto

18:05
Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber» - Big Brother
03:42

Imagens exclusivas! Pedro e Liliana “passam-se” no intervalo: «O Zezinho está lá fora e tu não quiseste saber»

17:51
Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho - Big Brother
05:19

Conversa entre Pedro e Marisa começa bem, mas acaba com ele a cantar aos berros na casa de banho

17:32
Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento - Big Brother
04:34

Marisa ‘corta na casaca’ de Leandro enquanto este lancha com Pedro. Veja o momento

17:20
Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador» - Big Brother
03:59

Leandro e Liliana não se entendem e trocam fortes acusações: «Jogo sujo, manipulador»

17:14
Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma» - Big Brother
02:28

Comentadores em discórdia obrigam Alice Alves a intervir: «Nem nos últimos dias há calma»

17:07
Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique - Big Brother
03:59

Dinâmica acaba em confronto entre Marisa e Liliana e a tensão sobe a pique

16:52
Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final - Big Brother
04:21

Leandro no centro das conversas da casa. E há quem ache que não chega à final

16:41
O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê - Big Brother
04:25

O último concílio dos nomeados que marca pela diferença: Veja as imagens e perceba porquê

16:21
Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas» - Big Brother
04:28

Liliana acusa Zé: «Eu estava no hospital e ele estava a mandar mensagens para se encontrar com elas»

16:19
Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã» - Big Brother
11:39

Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»

16:05
Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo» - Big Brother
01:29

Marisa conta passado amoroso: «Ele virou tudo ao contrário como se fosse eu a culpada de tudo»

15:38
Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?» - Big Brother
02:20

Leandro atira: «Achas que algum dia vou sair? Cabe na cabeça de alguém o melhor jogador ir-se embora?»

15:13
Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente» - Big Brother
01:41

Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»

15:09
Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha» - Big Brother
02:46

Liliana pica Pedro com camisola de Marisa Susana: «Tens uma mulher». Ele riposta: «Vai dar uma voltinha»

15:05
Marisa arrasa Pedro: «Vestir uma camisola com perfume de uma mulher, tendo uma pessoa na vida dele» - Big Brother
05:00

Marisa arrasa Pedro: «Vestir uma camisola com perfume de uma mulher, tendo uma pessoa na vida dele»

15:04
Incomodada, Marisa provoca: «Ó Bruno manda aí uma camisola com perfume» - Big Brother
02:11

Incomodada, Marisa provoca: «Ó Bruno manda aí uma camisola com perfume»

15:00
Marisa sobre Pedro: «Disse-lhe para se agarrar à camisola, pode chegar lá fora e não ter onde se agarrar» - Big Brother
01:06

Marisa sobre Pedro: «Disse-lhe para se agarrar à camisola, pode chegar lá fora e não ter onde se agarrar»

13:30
Picardia todo o dia: Liliana arrasa Leandro «Cantas um bocado mal» - Big Brother
04:52

Picardia todo o dia: Liliana arrasa Leandro «Cantas um bocado mal»

13:15
«Gang dos Frescos? Podres!»: Liliana ridiculariza grupo da casa - Big Brother
02:33

«Gang dos Frescos? Podres!»: Liliana ridiculariza grupo da casa

12:00
Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto - Big Brother
02:33

Marisa compara Leandro a Catarina Miranda e a conversa dá para o torto

11:44
«Pensas que estás a falar com quem?»: Liliana responde à letra a Leandro - Big Brother
02:59

«Pensas que estás a falar com quem?»: Liliana responde à letra a Leandro

01:45
Ciúmes à vista? Marisa Susana envia presente a Pedro Jorge com o seu cheiro - Big Brother
03:10

Ciúmes à vista? Marisa Susana envia presente a Pedro Jorge com o seu cheiro

01:30
Ex-concorrentes enviam presentes presentes para a casa e surpreendem - Big Brother
03:52

Ex-concorrentes enviam presentes presentes para a casa e surpreendem

01:15
Risos. Pedro apelida Leandro: «O bebezinho que amua» - Big Brother
04:26

Risos. Pedro apelida Leandro: «O bebezinho que amua»

01:00
«Jogo sujo» e «Ganância»: Liliana e Leandro entram em discórdia - Big Brother
04:03

«Jogo sujo» e «Ganância»: Liliana e Leandro entram em discórdia

Fábio tem encontro com mulher especial: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?»

  • Secret Story
  • Há 2h e 35min
Fábio tem encontro com mulher especial: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?» - Big Brother

Fábio foi expulso do Secret Story no domingo passado e foi numa ida ao barbeiro que teve um encontro com alguém especial.

A avó do barbeiro de Fábio é uma fã nata do formato e não escondeu a alegria ao finalmente conhecer o ex concorrente: «Ó meu amor!». Entre troca de abraços, o neto comentou: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?». Fábio, num gesto carinhoso, ao ver a senhora muito emocionada repetiu: «Não fique assim».  

Desde que foi expulso do programa, Fábio já falou em público que tem um enorme apoio dos fãs, principalmente dos que são comuns do casal e agora, parece que finalmente conheceu a sua fã número 1. 

Fábio mantém uma relação amorosa com Liliana, que é uma das finalistas do Secret Story 9.

Veja o vídeo. 

 

Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

Fábio descobre traição de alguém próximo após abandonar o Secret Story. E envolve o ex-noivo de Liliana

Com Liliana dentro da casa, Fábio tem jantar com Vera e noite acaba em festa
Vera declara-se a ex-concorrente e deixa seguidores boquiabertos

Vera declara-se a ex-concorrente e deixa seguidores boquiabertos

Há 2h e 26min
Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

Hoje às 11:48
Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Ontem às 21:28
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Ontem às 18:47
Após pedir Solange Tavares em casamento, Nelson Fernandes revela detalhe importante sobre a cerimónia

Após pedir Solange Tavares em casamento, Nelson Fernandes revela detalhe importante sobre a cerimónia

Ontem às 17:45
Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

Bernardo Sousa fala sem tabus sobre o período da sua vida marcada pelo doping: «Estão aqui os meus demónios»

Ontem às 17:42
Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Alerta! Um dos casais de ex-concorrentes mais acarinhados pelo público terá terminado

Ontem às 15:21
Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

Jantar de luxo a dois! Rita Almeida e Marcelo Palma desfrutam refeição a dois sem limites

6 mar, 13:54
Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»
01:41

Marisa deixa Inês em choque com boca sobre Pedro: «Amanhã já vai cheirar presencialmente»

Há 3h e 7min
Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»
11:39

Liliana faz revelações ‘chocantes’ sobre Zé no Brasil: «Foi terrível (…) acordo às 4h da manhã»

Há 2h e 1min
Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Nufla apanha todos de surpresa ao anunciar nascimento de bebé: e mostra foto na maternidade

Ontem às 15:37
Vera declara-se a ex-concorrente e deixa seguidores boquiabertos

Vera declara-se a ex-concorrente e deixa seguidores boquiabertos

Há 2h e 26min
Fábio tem encontro com mulher especial: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?»

Fábio tem encontro com mulher especial: «Eu não te disse que ela é maluca por ti?»

Há 2h e 35min
Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

Em dia de aniversário, Cristina Ferreira surpreende João Monteiro e derrete a internet

Hoje às 11:48
Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Depois de fazerem as pazes, Dylan e Vera surgem juntos em novo momento especial: e a Internet explode!

Ontem às 21:28
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Ontem às 18:47
Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

Vera e Dylan reencontram-se após polémica. E nós mostramos o que ninguém viu

25 dez, 14:00
Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

Vera viaja para destino de sonho com as filhas pago pelos fãs

25 dez, 13:00
Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa
03:11

Concorrentes recebem presente dos familiares e ficam em choque com o que encontram na caixa

21 dez, 21:48
Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan
03:37

Em entrevista exclusiva, mãe de Inês comenta a relação da filha com Dylan

19 dez, 02:00
O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro
03:41

O que não passou na TV. As imagens secretas do pânico dos concorrentes após a revelação do segredo de Pedro

11 dez, 19:27
Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Inês Morais revela episódio privado com João Ricardo e levanta rumores de romance

Ontem às 18:47
«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

«Um amor incondicional»: Joana Diniz revela o motivo que a levou a passar o Natal ao lado de ex-concorrente

Ontem às 16:42
Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Daniela Santos faz desabafo raro que envolve o pai do filho: «Não foi esse o desfecho...»

Ontem às 16:23
Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Gravidez à vista? O detalhe do Natal de Bruna Gomes que levanta suspeitas

Ontem às 13:06
Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»
05:10

Liliana admite mágoa em relação a Pedro: «Não se soube meter no meu lugar»

Ontem às 12:33
"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

"Acho que é um encontro": Bárbara Parada cúmplice de companhia única!

Hoje às 12:31
Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

Marie sai de Portugal e deixa confissão inesperada: "Aconselharam-me a dizer isso"

Ontem às 15:07
Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

Um dia depois do pedido de noivado, já há uma importante novidade sobre o casamento de Nelson Fernandes e Solange Tavares!

Ontem às 12:33
"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

"Nem a Solange sabe": após pedido de casamento, Nelson Fernandes faz revelação inesperada sobre o anel!

Ontem às 12:15
Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Nelson Fernandes pede Solange Tavares em casamento: veja a foto do anel!

Ontem às 09:09
