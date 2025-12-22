Fábio tem receio de perder Liliana para Zé? As confissões inéditas do ex-concorrente

O ex-concorrente esteve à conversa no programa Dois às Dez, onde abordou vários temas polémicos. Questionado sobre a possibilidade de Liliana e Zé virem a ter uma conversa para esclarecerem o passado, Fábio foi claro: «Acho que eles deviam ter uma conversa para pôr os pontos nos i’s, por causa da forma como terminou.».

Cristina Ferreira não deixou de questionar se Fábio tem receio que Liliana volte a desenvolver sentimentos por Zé. A resposta foi firme e segura: «Não, estou tranquilo com isso. Mesmo que sinta, estou tranquilo.». Fábio mostrou-se bastante confiante em relação ao fim da relação entre Liliana e Zé, revelando que a sua maior preocupação está fora da casa. Segundo o ex-concorrente, Liliana tem sido alvo de críticas muito duras por parte do público: «Aqui fora estão a dizer coisas muito mais pesadas», lamentou.

Relativamente aos alegados “amigos”, Fábio não escondeu o seu desconforto com as atitudes de Dylan e Rui, por se mostrarem agora próximos de Zé. «Supostamente eram meus amigos e agora andam com ele e a falar mal de mim», afirmou, visivelmente desiludido.