Fábio termina tudo? Estas foram as palavras definitivas que deixaram Liliana em choque

Fábio tomou a decisão de terminar a relação com Liliana e deixou a concorrente em choque. Tudo aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia 30 de outubro, após o almoço entre Liliana e Pedro, que deixou Fábio incomodado.

«Como é que eu posso confiar numa pessoa que me diz que nunca fará uma coisa e quando tens oportunidade de me mostrar, fazes o contrário”, afirmou o concorrente que não gostou da dança da amiga especial com Pedro, durante o momento a sós.

Fábio justificou: «O meu problema não é a dança, foi teres dito que não farias e fizeste. Como é que eu consigo confiar numa pessoa assim?».

«Desde o primeiro dia queriam isso, sempre fui a teu favor. Não tenho nada para falar contigo. Já te disse para saíres, não quero mais nada. Tenho a certeza. Não quero uma pessoa assim», disse Fábio, deixando Liliana em choque: «Não queres mesmo mais nada?».

O concorrente explicou que não se identifica com a postura que Liliana tem tido com ele e por isso não vê outra solução: «Não, com uma pessoa com essas atitudes não (quero mais nada)», rematou.

