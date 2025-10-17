Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

«Seja onde, quando ou com quem…» — Família de Fábio Pereira quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana.

A estadia de Fábio Pereira na nona edição do «Secret Story – Casa dos Segredos» tem sido tudo menos discreta. O concorrente está no centro de uma das maiores polémicas do reality show da TVI, marcada pelo romance intenso com Liliana Oliveira, que continua a dar que falar dentro e fora da casa.

«Seja onde, quando ou com quem, estaremos sempre na primeira fila para ti», lê-se na mensagem partilhada no Instagram, acompanhada de um agradecimento aos fãs: «Muito obrigado por todo o apoio e carinho!». A declaração deixou claro que, independentemente das polémicas, a família continua a apoiar Fábio incondicionalmente, mostrando união e orgulho no percurso do concorrente dentro da casa mais vigiada do país.

Fonte: Instagram

