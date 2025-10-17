Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

Ao Minuto

22:45
Picardias continuam entre Leandro e Rui: «Vê bem a importância que tu tens para mim» - Big Brother
02:27

Picardias continuam entre Leandro e Rui: «Vê bem a importância que tu tens para mim»

22:41
«Não vais ter paz enquanto estiver aqui. Tu e todos aqui»: Leandro atira para Rui - Big Brother
01:16

«Não vais ter paz enquanto estiver aqui. Tu e todos aqui»: Leandro atira para Rui

22:27
Postas à prova! Marisa, Vera, Inês e Mariana enfrentam prova e conquistam privilégio único - Big Brother
04:53

Postas à prova! Marisa, Vera, Inês e Mariana enfrentam prova e conquistam privilégio único

22:23
Quem vai sair no domingo? Casa vira-se quase toda contra concorrente inesperada - Big Brother
13:12

Quem vai sair no domingo? Casa vira-se quase toda contra concorrente inesperada

22:19
Marisa Susana lança-se contra Rui: «Com os teus 21 anos, há coisas que ainda tens de aprender» - Big Brother
01:22

Marisa Susana lança-se contra Rui: «Com os teus 21 anos, há coisas que ainda tens de aprender»

22:04
«Só faz coisas com maldade»: Marisa Susana leva com duras críticas no concílio dos nomeados - Big Brother
03:30

«Só faz coisas com maldade»: Marisa Susana leva com duras críticas no concílio dos nomeados

22:00
Marisa ataca Pedro Jorge: «Estás com medo que diga o meu segredo e não consegues engatar nenhuma?» - Big Brother
03:35

Marisa ataca Pedro Jorge: «Estás com medo que diga o meu segredo e não consegues engatar nenhuma?»

22:00
Marisa passa-se com Pedro Jorge: «Este não é o pai dos meus filhos. Eu digo o meu segredo!» - Big Brother
03:35

Marisa passa-se com Pedro Jorge: «Este não é o pai dos meus filhos. Eu digo o meu segredo!»

21:27
Liliana e Vera rasgam Dylan de cima a baixo: «Precisa de pegar noutras para sobressair» - Big Brother
02:50

Liliana e Vera rasgam Dylan de cima a baixo: «Precisa de pegar noutras para sobressair»

21:19
'Strips' sensuais deixam a casa virada do avesso: «Aqui se vê quem ultrapassa limites» - Big Brother
02:25

'Strips' sensuais deixam a casa virada do avesso: «Aqui se vê quem ultrapassa limites»

21:19
Vera critica Bruno: «Já vi elogiar mulheres nos corredores. Se é casado...» - Big Brother
02:25

Vera critica Bruno: «Já vi elogiar mulheres nos corredores. Se é casado...»

19:52
Casal em guerra. Marisa ameaça revelar segredo e Pedro reage: «Faz as malas e sai» - Big Brother
05:18

Casal em guerra. Marisa ameaça revelar segredo e Pedro reage: «Faz as malas e sai»

19:44
Corte e costura: Dylan diz que Liliana lhe dá «asco» e colegas juntam-se às críticas - Big Brother
02:01

Corte e costura: Dylan diz que Liliana lhe dá «asco» e colegas juntam-se às críticas

19:37
Regresso triunfal: Leandro volta após falsa desistência e traz presente para Mariana - Big Brother
04:40

Regresso triunfal: Leandro volta após falsa desistência e traz presente para Mariana

19:25
«Tenho sentimentos»: Marisa entra em desespero ao falar com Pedro Jorge - Big Brother
05:16

«Tenho sentimentos»: Marisa entra em desespero ao falar com Pedro Jorge

19:17
Pós-Especial explosivo: Dylan 'arrasa' Vera e a concorrente desabafa com Liliana - Big Brother
05:44

Pós-Especial explosivo: Dylan 'arrasa' Vera e a concorrente desabafa com Liliana

19:15
Casamento com Pedro em risco? Marisa desaba em lágrimas: «Não é isto que quero para a minha vida» - Big Brother
00:23

Casamento com Pedro em risco? Marisa desaba em lágrimas: «Não é isto que quero para a minha vida»

18:48
Tensão entre Rui e Mariana: acusações sem fim e más influências marcaram a conversa entre os 'amigos' - Big Brother
03:40

Tensão entre Rui e Mariana: acusações sem fim e más influências marcaram a conversa entre os 'amigos'

18:43
Fábio furioso com Dylan após ataques a Liliana: «Fiquei calado para não ser expulso» - Big Brother
03:39

Fábio furioso com Dylan após ataques a Liliana: «Fiquei calado para não ser expulso»

18:27
Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó» - Big Brother
04:57

Raquel arrasa Mariana, Vera e Liliana após ver imagens exclusivas: «Só têm uma nota: dó»

18:26
Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera - Big Brother
01:00

Inédito: Liliana reage a pista de Segredo sobre Fábio e Vera

18:15
Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo - Big Brother
03:58

Escândalo na Casa: Liliana ataca Ana Cristina em confronto explosivo

18:03
Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso» - Big Brother
03:06

Caos na Casa: Pedro expõe Ana Cristina e Raquel chama-lhe «falso»

17:57
Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras - Big Brother
01:42

Strip de Vera a Dylan deixa o concorrente sem palavras

17:44
Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?» - Big Brother
01:57

Completamente apaixonados. Fábio confronta Liliana: «Como é que te sentes em ter um 'mulherengo' caidinho por ti?»

Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana

  • Secret Story
  • Hoje às 17:47
Família de Fábio quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana - Big Brother

A família de Fábio Pereira reagiu pela primeira vez ao polémico romance com Liliana Oliveira no Secret Story 9 — e a mensagem surpreendeu tudo e todos.

«Seja onde, quando ou com quem…» — Família de Fábio Pereira quebra o silêncio e deixa mensagem surpreendente sobre o romance com Liliana.

A estadia de Fábio Pereira na nona edição do «Secret Story – Casa dos Segredos» tem sido tudo menos discreta. O concorrente está no centro de uma das maiores polémicas do reality show da TVI, marcada pelo romance intenso com Liliana Oliveira, que continua a dar que falar dentro e fora da casa.

«Seja onde, quando ou com quem, estaremos sempre na primeira fila para ti», lê-se na mensagem partilhada no Instagram, acompanhada de um agradecimento aos fãs: «Muito obrigado por todo o apoio e carinho!». A declaração deixou claro que, independentemente das polémicas, a família continua a apoiar Fábio incondicionalmente, mostrando união e orgulho no percurso do concorrente dentro da casa mais vigiada do país.

Fonte: Instagram

Veja agora, na galeria acima, imagens de Fábio Pereira e Liliana Oliveira, o casal que mais tem dado que falar nesta edição do Secret Story 9.

