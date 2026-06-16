Liliana e Fábio esclarecem tudo sobre o apoio a Marisa Susana e revelam quem é o “padrinho” da concorrente

É um dos assuntos do momento e Liliana Oliveira, recentemente expulsa do Secret Story – Desafio Final, abordou ao lado de Fábio Pereira, namorado e também ex-concorrente, as suspeitas em torno de Marisa Susana e de um alegado apoio vindo do exterior.

Durante a conversa com Cristina Ferreira, a ex-concorrente voltou a deixar críticas à participante e sugeriu que esta poderá ter entrado no jogo com uma estratégia previamente definida e com ajuda externa: «Supostamente tem o padrinho cá fora», referiram Liliana e Fábio.

Questionados sobre quem seria essa figura apontada como “padrinho”, sobretudo depois de Bruno também ter levantado a mesma hipótese, Fábio explicou que se trata de alguém muito próximo da concorrente, disposto a investir o que for necessário para a ajudar a chegar o mais longe possível no jogo. «É uma pessoa muito próxima a ela que está disposta a gastar o que for preciso para a levar à final e não sei até que ponto dá a vitória, mas a vitória duvido», afirmou.

Perante a curiosidade sobre a identidade dessa pessoa e se seria alguém conhecido do público, Liliana esclareceu que não se trata de uma figura pública: «Sim, sabe quem é», disse, acrescentando no entanto que «não» é conhecida.

Apesar das suspeitas levantadas, Liliana admitiu que acredita numa final bastante renhida, deixando em aberto quem poderá vir a conquistar a vitória do programa.

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