Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Desde o início desta edição do Secret Story, Liliana e Fábio têm estado muito próximos, de tal forma que ela acabou com o noivo que deixou fora da casa para ficar com o concorrente que conheceu no programa.

Agora, parece que o casalinho deu um passo seguinte na relação e foi 'mais longe' na sua intimidade. Pelo menos é o que dão a entender numa conversa que tiveram esta manhã.

No alpendre, Fábio falou com Liliana sobre aquilo que a família poderia dizer desta decisão: «Acho que só vão falar bem». Liliana acrescentou: «Acho que podem dizer que já era de esperar». Fábio falou como se fosse a família: «Já muito esperaram eles», disse.

Depois, Fábio perguntou a Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste? Eu acho que não». Liliana respondeu: «Estou a tentar não pensar nisso. E também vai ficar triste porquê? Desde que não se veja, é normal». Fábio completou: «Desde que haja juízo».

Veja a conversa completa em cima.