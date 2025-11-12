Ao Minuto

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz
03:36

Concorrente quebra regra basilar: Fábio é castigado pela Voz

18:10
«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente
02:00

«É aí que eu acho que a Marisa larga o veneno»: Teresa Silva é implacável com a concorrente

17:57
Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui
03:11

Liliana perde a calma e quase cai ao chão em plena discussão: As imagens mais marcantes da tarde aqui

17:42
Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês»
03:47

Concorrente fez um empréstimo para comprar um carro de luxo: «Fiquei a pagar 1000 e tal euros por mês»

17:25
Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro
03:15

Alerta: Há uma nova pista de segredo que leva a casa a suspeitar de Pedro

16:56
«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana
02:30

«O rapaz parece um mono por tua causa! Vais ser desmascarada até ao fim»: Alta tensão entre Pedro e Liliana

16:54
«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão
02:43

«És uma insegura, não tens nada... vai aprender para a cama»: Pedro leva Liliana ao limite que quase cai ao chão

16:53
«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa
02:15

«És uma triste (...) dás-me pena, és fraca!»: Gritos entre Pedro e Liliana reinam na casa

16:37
Liliana e Fábio já 'foram mais longe' debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

16:34
«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga
04:20

«Estás a anular-te (...) ela acaba por te abafar»: Pedro não deixa nada por dizer à amiga

16:15
«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista
02:01

«Tenho de me fechar por causa do meu segredo também»: Pedro acaba de dar pista

16:10
Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos?
03:38

Para Bruno, Marisa Susana é 'protagonista' e Leandro apenas fez uso dos amigos?

15:59
«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival
03:37

«A Marisa Susana foi a única que foi em teu auxílio»: Bruno faz elogio surpreendente à ex-rival

14:59
Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»
05:06

Bruno, Marisa Susana e Pedro Jorge partilham almoço: «Sempre o apoiei, não foi para as câmaras»

14:34
Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos»
06:42

Fábio causa discussão acesa entre Liliana e Ana: «Sim, namoramos»

14:32
Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio
05:01

Clima tenso: Liliana interrompe conversa de Inês, Bruno, Dylan e Ana sobre Fábio

14:25
Dylan está certo do seu futuro com Inês: «Não é só uma relação de Secret Story»
06:26

Dylan está certo do seu futuro com Inês: «Não é só uma relação de Secret Story»

13:07
Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»
03:51

Fábio preocupado após intimidade com Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste?»

12:35
Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana
05:04

Charada no plasma intriga a casa: «Milagre» pode denunciar o segredo de Ana

12:21
Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»
04:58

Dylan confronta Bruno sobre Inês: «Se eu estou com ela tu foges»

11:22
Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis
02:03

Ondulações matinais: Inês e Dylan dão que falar debaixo dos lençóis

11:14
Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»
08:11

Será o fim do trio? Bruno mostra-se desiludido e Inês atira: «Estás estranho com a situação»

10:53
Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»
02:15

Marisa declara-se a Pedro Jorge ao pequeno-almoço: «Obrigada, amor da minha vida»

02:00
Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance
06:10

Bolha de amor: Inês e Dylan em clima de romance

00:57
Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração»
01:50

Fábio elogia Ana após noite no quarto secreto: «Subiu uns pontos na minha consideração»

Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo

  • Secret Story
  • Há 1h e 48min
Liliana e Fábio já ‘foram mais longe’ debaixo dos lençóis? A conversa que confirma tudo - Big Brother

Os dois concorrentes tiveram uma conversa onde dão a entender que já deram o passo mais íntimo.

Desde o início desta edição do Secret Story, Liliana e Fábio têm estado muito próximos, de tal forma que ela acabou com o noivo que deixou fora da casa para ficar com o concorrente que conheceu no programa. 

Agora, parece que o casalinho deu um passo seguinte na relação e foi 'mais longe' na sua intimidade. Pelo menos é o que dão a entender numa conversa que tiveram esta manhã. 

No alpendre, Fábio falou com Liliana sobre aquilo que a família poderia dizer desta decisão: «Acho que só vão falar bem». Liliana acrescentou: «Acho que podem dizer que já era de esperar». Fábio falou como se fosse a família: «Já muito esperaram eles», disse. 

Depois, Fábio perguntou a Liliana: «Achas que a tua mãe ficou triste? Eu acho que não». Liliana respondeu: «Estou a tentar não pensar nisso. E também vai ficar triste porquê? Desde que não se veja, é normal». Fábio completou: «Desde que haja juízo». 

Veja a conversa completa em cima. 

Temas: Fábio Liliana

