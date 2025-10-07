Pai de Fábio não confia no futuro da relação com Liliana: «É mais uma para mim»

Liliana termina noivado com Zé e agarra-se a Fábio. As imagens mais marcantes da noite

Depois da gala de domingo do Secret Story, Sérgio Ferreira, repórter da TVI, conversou com o pai, o irmão e a irmã de Fábio, um dos concorrentes que mais tem dado que falar dentro da casa, especialmente pela aproximação a Liliana.

Questionado sobre o suposto interesse do filho na colega, o pai respondeu com naturalidade e sentido de humor: «Estou habituado a vê-lo com outras raparigas. Por isso, é mais uma para mim.» Entre risos, acrescentou ainda: «É mais gabarola que mulherengo, mas que tem sorte, tem sorte.»

Quando o repórter perguntou se, caso Fábio decidisse avançar com a relação, Liliana seria bem recebida pela família, tanto o pai como o irmão foram perentórios: «Sim, vai ser respeitada como qualquer outra nora.» O irmão reforçou a união familiar, dizendo: «Seja quem for que ele traga, para nós é família.»

A irmã, mais reservada, mostrou-se cautelosa, e afirmou: «As decisões são dele, ele é que sabe da vida dele.»

O pai terminou a conversa com um elogio à inteligência do filho: «O Fábio é muito mais inteligente do que aquilo que já mostrou até agora.» Já o irmão, sem hesitar, garantiu: «Encantou-se pela menina e ainda não mostrou quem é.»

