Rejeitada pela 'cunhada'? Liliana é arrasada pela irmã de Fábio em praça pública: «Qual é a ideia desta miúda?»

Imagens tórridas. Assim foi o primeiro beijo na boca de Liliana e Fábio

Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam

Liliana e Fábio têm vivido momentos de alta tensão dentro da casa do Secret Story 9. Para além da revelação bombástica do segredo da concorrente, os dois têm discutido porque Fábio parece ter ciúmes de Pedro Jorge. Quem não está a gostar nada desta novela é Vanessa Pereira, a irmã do concorrente, que parece não aprovar a nova 'cunhada'.

Na tarde desta quarta-feira, 8 de outubro, foi partilhado um post nas redes sociais do Secret Story que dava conta de uma intensa cena de ciúmes de Fábio perante a aproximação de Liliana e Pedro Jorge. Sem papas na língua, a irmã de Fábio comentou essa mesma publicação, e não poupou nas críticas a Liliana.

A irmã do nortenho considera que Liliana é que anda a tentar provocar ciúmes a Fábio. «Talvez porque ela própria o está a incendiar contra o Pedro, não? Ainda ontem foi picá-lo, a dizer que o Pedro queria tomar banho com ela… qual a ideia desta miúda afinal? 🤷🏻‍♀️», escreveu Vanessa Pereira, na caixa de comentários.

Pode ver aqui a publicação em questão:

Não vai acreditar: Este ex-concorrente polémico do Secret Story é familiar de Fábio

Fábio é um dos dos concorrentes mais polémicos do Secret Story - Casa dos Segredos 9 e tem se destacado devido à sua relação com Liliana. Sabe-se agora que o concorrente, de 26 anos, tem também uma ligação muito especial com um ex-concorrente de uma outra edição.

O nortenho é cunhado de Cláudio Coelho, ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos 6 e do Desafio Final. O profissional de póquer e a irmã de Fábio, Vanessa Pereira, são namorados há alguns anos e até têm um filho em comum.

Em 2023, os dois estiveram no Dois às 10 a falar sobre a gravidez.

Pode ver aqui o vídeo em questão:

Recorde-se que Cláudio Coelho também foi um polémico concorrente de reality show e que acabou mesmo por ser expulso pela Voz depois de lhe faltar ao respeito.

Percorra a nossa galeria e veja Cláudio Coelho com a irmã de Fábio Pereira



Veja ainda: E se Fábio levar Liliana para casa? Família do concorrente pronuncia-se sobre relação - Secret Story - TVI