Revelação chocante! Fábio e Liliana denunciam ameaças de morte: «Rezavam que o avião caísse»

Fábio e Liliana estiveram esta manhã no Dois às 10, onde partilharam um testemunho perturbador sobre o lado mais negro da exposição pública. O casal revelou que tem sido alvo de ameaças de morte e de comentários maldosos nas redes sociais, uma situação que se intensificou durante a recente viagem a Paris.

Em direto, Liliana contou um dos comentários mais graves que recebeu, sublinhando que há mensagens que ultrapassam todos os limites. «Tu devias morrer», revelou, explicando que, apesar de estar habituada a críticas e insultos, são as ameaças de morte que mais a chocam.

A ex-concorrente de Secret Story 9 fez questão de esclarecer que as acusações e os comentários ofensivos, embora dolorosos, acabam por fazer parte da realidade de quem se expõe publicamente. No entanto, aquilo que considera verdadeiramente alarmante são as mensagens que colocam em causa a sua segurança e a sua vida.

Fábio, por sua vez, revelou que durante a viagem a Paris o casal continuou a ser alvo de ataques nas redes sociais, com mensagens particularmente violentas. «Rezavam que o avião caísse», contou, visivelmente indignado com o teor dos comentários.

Veja o momento:

