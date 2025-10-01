Secret Story: Liliana diz que se vai afastar de Fábio, mas surpreende concorrente com gesto romântico

Liliana e Zé: Uma história de amor em imagens (quando ainda não havia Fábio no meio)

A gala do passado domingo, dia 28, do Secret Story 9, transmitida pela TVI, trouxe novidades sobre a relação entre Liliana e Fábio, que tem dado que falar dentro da casa mais vigiada do país. Durante a emissão, a concorrente garantiu que iria afastar-se do colega, mas a promessa não durou muito tempo.

A surpresa de Liliana

No Especial de terça-feira, 30 de setembro, Fábio revelou a Cristina Ferreira que Liliana não resistiu a surpreendê-lo: "Ela veio atrás de mim e ainda me fez uma surpresa. Eu estava nas tarefas da casa de banho e ela na dos quartos. Foi-me chamar, porque tinha feito um coração com o lençol."

Cristina Ferreira não deixou escapar a cumplicidade e brincou:"Estão no jogo do gato e do rato." Entre risos, Fábio concordou: "Às vezes, parece."A apresentadora rematou a conversa com uma provocação: "Vamos lá ver quem é que cai na ratoeira."

Veja o vídeo do momento, em baixo.

Fábio e Liliana (e o noivo Zé): entre romance e polémicas

Desde o início do programa, a ligação entre Fábio e Liliana tem sido marcada por alguma polémica. Na gala de estreia do programa, Liliana foi pedida em casamento por Zé, mas após entrar na casa mais vigiada do País, Liliana começou a aproximar-se bastante de Fábio, o que despoletou imediatamente reações e comentário.

Nas últimas semanas, Liliana tem-se mostrado "confusa" em relação ao noivo Zé e ao concorrente Fábio, uma situação delicada que levou Zé a vir à última gala para tentar esclarecer o assunto. O momento foi carregado de tensão e algo nunca antes visto na história dos reality shows em Portugal. Recorde o que aconteceu, no vídeo em baixo.

Apesar das tensões e da polémica causada, a relação entre Liliana e Fábio continua a alimentar curiosidade e a prender a atenção dos telespectadores, que seguem de perto cada aproximação e afastamento desta dupla que promete continuar a dar que falar no Secret Story 9.