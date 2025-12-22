Fora da casa, Fábio entala Pedro e dá declarações polémicas: «Um monstro...»

Fábio foi expulso do Secret Story 9 e falou abertamente sobre a sua experiência na casa mais vigiada do país e deixou duras críticas ao colega Pedro. Confrontado pelos apresentadores com o forte apoio que Pedro tem cá fora, Fábio foi perentório: «As pessoas têm de o julgar. Não podem apoiar um “monstro”.», frisa.

Cristina Ferreira questionou ainda se Fábio ficou surpreendido por ter sido o concorrente expulso, uma vez que acreditava que poderiam sair Inês ou Pedro. A resposta foi imediata: «Sim, a Inês ou o Pedro.» O ex-concorrente acrescentou: «Não sabia o que se estava a passar cá fora, mas pensei que as pessoas o julgassem», frisou.

Ao longo da entrevista, Fábio explicou também não compreender a força de Pedro no jogo. «Cheguei a um ponto em que pensei: ele já teve tantas atitudes negativas, já fez tanta asneira, já fez tanta coisa horrível que as pessoas têm de o julgar e não podem apoiar uma coisa destas», reforçou.

Na opinião de Fábio, Pedro não trata bem Marisa e o seu comportamento estende-se também às restantes mulheres da casa.