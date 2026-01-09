Ex e atual de Liliana em guerra. Zé Andrade responde a Fábio Pereira e está instalado o caos

Ao terminar a sua aventura pelo Secret Story 9, Fábio Pereira revelou numa entrevista ao Dois às Dez que estava muito desiludido com a postura de dois ex concorrentes, Rui e Dylan, por andarem a falar mal de si com Zé. Sem papas na língua, Zé Andrade veio esclarecer tudo: «Não gostei foi de ele andar a dizer que o Rui andava a falar mal dele quando nós nunca tocámos no nome do Fábio», disse em declarações à revista TV7 Dias.

O ex-noivo de Liliana reforçou também a ideia de que não quer ter uma aproximação com o atual namorado da ex concorrente, nem mesmo para uma conversa: «Acho que não temos de falar… a melhor forma é mesmo assim», explicou. Segundo Zé, o melhor é cada um seguir a sua vida sem qualquer tipo de contacto: «Não tenho gosto algum em falar com ele, ele que siga a vida dele que eu sigo a minha… Ele que fique no canto dele que eu fico no meu», frisou convicto.

Liliana terminou o noivado com Zé pouco tempo depois de entrar no programa, tendo posteriormente desenvolvido sentimos por Fábio que, atualmente são namorados. O pedido de namoro deu-se ainda dentro da casa mais vigiada do país e agora, estão mais próximos do que nunca.

Durante o tempo em que o casal esteve no Secret Story, Zé acabou por criar laços de amizade com alguns dos ex concorrentes.