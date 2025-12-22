«O Zé também tem família!». Fábio é confrontado com o ex-noivo de Liliana

Fábio foi o concorrente expulso na gala deste domingo do Secret Story, depois de viver uma relação de amor de três meses com Liliana, que começou de maneira polémica. É que Liliana terminou o noivado que tinha com Zé – e depois de ser pedida em casamento na gala de estreia – para ficar ao lado do concorrente poucos dias após o ter conhecido.

Esta história não foi esquecida no momento da expulsão e no momento em que Fábio chega a estúdio. Assim que pisou o palco depois da expulsão, Fábio foi confrontado com a opinião dos comentadores, Flávio Furtado e Bruna Gomes.

Flávio Furtado começou por lamentar o que aconteceu em estúdio após Liliana ganhar o Passaporte para a Final. «O que eu vi acontecer aqui em estúdio foi uma coisa feia. Isto é um jogo (…) Eu posso não me identificar com a Liliana. A Liliana fez coisas que vão contra os meus princípios e valores, mas eu não estou errado e a Liliana também não. Em suma, foi um jogo, teve sorte e ganhou o passaporte. Se é merecido? Eu acho que é, tal como seria para outros», declarou.

Contudo, durante este momento de opinião, ouviu-se uma voz na plateia a gritar: “O Zé também tem família”.

