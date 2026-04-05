Êxtase e muitas lágrimas: Familiares dos concorrentes entram na casa e estas são todas as reações

Neste domingo, a gala trouxe consigo um momento tão especial quanto inesperado : uma surpresa agridoce que tocou profundamente todos os concorrentes. Num gesto simbólico e carregado de emoção, cada um teve a oportunidade de “matar saudades” dos seus familiares, que entraram na casa mais vigiada do país com uma missão simples, mas significativa: entregar um ovo de Páscoa, cada um com uma consequência.

A partir do cubo, os concorrentes do Secret Story 10 acompanharam a entrada dos seus entes queridos. Assim que as portas se abriram, as emoções transbordaram: lágrimas, emoção e entusiasmo.

Ana foi uma das concorrentes mais marcadas por este "reencontro", não conseguindo conter as lágrimas ao ver a mãe. Diogo e Luzia também se deixaram levar pela força do momento, tornando esta surpresa numa das mais tocantes da gala.