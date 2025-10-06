Ao Minuto

Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria»

  • Secret Story
  • Há 1h e 22min
Fanny regressa à feira ao lado da família e do namorado: «Dormimos na carrinha, tomámos banho de água fria» - Big Brother

Fanny Rodrigues surpreendeu os fãs ao mostrar o seu regresso às origens: a ex-apresentadora da TVI voltou a vender roupa nas feiras, tal como a mãe e o avô, e partilhou todos os bastidores da experiência, vivida com o namorado, Detchi.

2025 trouxe uma grande mudança à vida de Fanny Rodrigues, de 33 anos. Longe da televisão, a comunicadora decidiu “arregaçar as mangas” e regressar à tradição familiar: a venda em feiras. Ainda que por uns dias.

Com a mãe e o avô como inspiração, Fanny marcou presença numa feira em São Jacinto, Aveiro, durante o fim de semana, acompanhada pelo namorado, Detchi, de 22 anos. A experiência, partilhada nas redes sociais, foi marcada por simplicidade, muito trabalho e várias peripécias.

 

«O nosso primeiro jantar e a primeira noite repleta de experiências e risadas. O nosso acordar e tudo o que fizemos! A cumplicidade entre o Bernardo e o meu avô só aumenta. Estou tão feliz», escreveu no Instagram.

Veja aqui o jantar em questão:

 

Determinada a cumprir a promessa que tinha feito, Fanny mostrou-se a ajudar em todas as tarefas — desde montar a banca, preparar refeições e até dormir numa carrinha com o namorado. «Deixo-vos aqui um grande resumo daquilo que foi o nosso dia. Foram horas de montagem e horas a meter tudo no sítio. A minha mãe está a dar os últimos retoques e vai cozinhar como se estivéssemos no campismo!», contou.

Num registo divertido e genuíno, também partilhou os desafios logísticos da vida de feirante: «O dia de ontem foi intenso. Só me sentei para comer e comi rápido. Fomos acordados às 7h pelo meu avô. Queria ter lavado o cabelo, mas desisti. Não suporto água fria na cabeça e tão cedo!»

 

Apesar do cansaço, Fanny Rodrigues garantiu que a experiência foi inesquecível. «Tenho registos para toda a vida. As gargalhadas que temos dado entre nós, não há dinheiro que pague. Voltava a fazer tudo igual. Obrigada a todas as pessoas que vieram cá e às que ainda vão vir», rematou. A ex-concorrente do Secret Story mostrou ainda um registo mais íntimo da mãe em lágrimas devido a cansaço acumulado, mas feliz:

 

 

Fanny Rodrigues voltou a dar que falar nas redes sociais. A apresentadora partilhou uma story no Instagram em que surge a trocar um beijo apaixonado com o namorado, num registo íntimo que rapidamente captou a atenção dos seguidores

A repórter, de 33 anos, tem um novo namorado e a relação foi recentemente assumida nas redes sociais. Trata-se de Bernardo Calheiros, mais conhecido por Detchi, o seu nome artístico. O jovem é músico e tem apenas 22 anos, menos 11 do que Fanny.

A ex-concorrente da “Casa dos Segredos”, que soma milhares de fãs, mostrou-se cúmplice ao lado do companheiro, reforçando a felicidade que vive nesta nova fase da sua vida pessoal.

Veja as melhores imagens do casal na galeria acima.

Temas: Fanny Rodrigues

