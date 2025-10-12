A trabalhar na feira, Fanny Rodrigues desaba em lágrimas. E o vídeo é emocionante

Fanny Rodrigues viu a sua vida dar uma grande volta: Longe da televisão, a ex-concorrente do Secret Story decidiu “arregaçar as mangas” e regressar à tradição familiar: a venda em feiras, acompanhada pela mãe, o avô e o namorado, Bernardo (Detchi).

Numa dessas idas à feira, Fanny revelou que se comoveu com o carinho do público e não conteve as lágrimas: «Nunca tinha sentido uma onda de amor tão grande desde a minha estreia em televisão (2011). Onde fiquei conhecida de muitos de vocês», escreveu no Instagram.

«Estes últimos dias, foram intensos em tudo. Acreditem. Ri ao ponto de ir às lágrimas e fui às lágrimas com as vossas palavras de amor», escreveu a ex-concorrente no vídeo, onde se mostra a ser acarinhada por várias pessoas na feira.

Fanny acrescentou: «Juntos, fomos um. Como já aqui mencionei num post que fiz. Mas melhor do que ter sido um com o meu Bernardo, a minha mãe e o meu avô, foi saber que fomos um com todos vocês. Que me dão a mão e não largam. Quem me defendem de uma banda de ignorantes».

«Os que exprimem publicamente sem pudor o amor que sentem por mim. E acima de tudo juntos fomos FORÇA e UNIÃO. Aos que vieram pessoalmente dar-me amor. A mim e aos meus: OBRIGADA», afirmou. Estes 2:47 são um resumo de amor. Captado pelo Bernardo. O meu braço direito em tudo», rematou Fanny.