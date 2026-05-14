Em lágrimas, Fanny Rodrigues recorda processo de emagrecimento: Passei muito mal»

Fanny Rodrigues voltou a mostrar o lado mais vulnerável e emocionou-se ao recordar uma fase particularmente difícil da sua vida.

Durante uma conversa promovida por uma marca ligada à suplementação e ao exercício físico, a apresentadora falou sobre o processo de emagrecimento e admitiu que tudo começou devido à pressão e às críticas que recebia constantemente: «Falar sobre o corpo é um tema sensível. E sensível porque eu realmente sofri na pele tudo o que possam imaginar de mal», confessou.

A antiga concorrente de Secret Story explicou que, numa fase inicial, mudou muito por causa da opinião dos outros: «O que me fez chegar a este processo foi mesmo a maldade das pessoas. O problema estava na cabeça dos outros e na forma como eles olhavam para mim», desabafou.

Apesar dos momentos difíceis, Fanny garantiu que nunca esteve sozinha e destacou o apoio da família e do namorado, Bernardo: «A minha sorte é que estou rodeada de boas pessoas e a minha família é o meu maior pilar. Junta-se agora o Bernardo. E estiveram comigo sempre em tudo», afirmou.

A apresentadora acabou ainda por deixar uma reflexão sobre os comentários feitos ao corpo das outras pessoas: «As pessoas fazem sempre comentários sobre corpos e não se pode comentar corpos. Comentem atitudes. Comenta uma atitude má que eu tenha, não comentes o meu corpo», disse, visivelmente emocionada.

Para Fanny, o mais importante continua a ser a saúde mental: «Mais importante do que o físico é a cabeça. Podes estar com o corpo altamente, mas se estiveres com a mente destruída não vais conseguir o resto, porque é a mente que comanda tudo», concluiu.

Na legenda da publicação partilhada pela marca, pode ainda ler-se: «A Fanny é a prova de que a maior transformação começa de dentro para fora».