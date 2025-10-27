Fanny Rodrigues e o namorado dão o próximo passo na relação. E surpreendem todos

Fanny Rodrigues e o namorado, Bernardo Calheiros (mais conhecido por Detchi), deram o passo seguinte na relação e surpreenderam os seguidores nas redes sociais.

Bernardo levou Fanny a conhecer a família e registou o momento nos stories do Instagram: «Trouxe a menina a conhecer a família Calheiros. Ainda faltam uns quantos», escreveu.

Com este gesto, os dois mostram que estão seriamente comprometidos um com o outro e veem um grande futuro na relação, que foi tornada pública em julho de 2025.

De recordar que Bernardo Calheiros é músico e tem apenas 22 anos, menos 11 do que Fanny. Os dois namoram têm-se mostrado inseparáveis um do outro, até nas feiras e romarias, onde Fanny regressou, para ajudar a mãe e o avô.