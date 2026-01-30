Fanny Rodrigues não ficou calada após ataque e expôs tudo nas redes sociais

Fanny Rodrigues voltou a ser alvo de ataques gratuitos nas redes sociais, mas desta vez decidiu não ficar em silêncio. Pouco tempo depois de ter alertado publicamente para os perigos do bullying online, a antiga apresentadora da TVI foi confrontada com uma mensagem ofensiva deixada na sua caixa de comentários.

Uma seguidora dirigiu insultos não só a Fanny Rodrigues como também à sua família, recorrendo a termos particularmente agressivos.

Indignada com o teor da mensagem, a ex-concorrente do Secret Story, conhecida como la belle portugaise optou por expor a situação. Fanny partilhou um print do comentário nas suas redes sociais e respondeu com ironia, deixando uma mensagem clara sobre a falta de noção da autora do ataque.

«Estou? Noção?! Podes ir ter com esta senhora, por favor?!», escreveu, ao mostrar a ofensa, num gesto que foi rapidamente apoiado por vários seguidores, que elogiaram a forma firme como lidou com mais um episódio de ódio gratuito nas redes.

Veja aqui a partilha:

Mais uma vez, Fanny Rodrigues usa a sua visibilidade para denunciar comportamentos tóxicos e reforçar a importância do respeito no espaço digital.

Detchi faz revelações íntimas sobre Fanny e o futuro do casal: «Eu consegui trazê-la à vida outra vez»

Ao longo da entrevista conduzida por Zé Lopes, foram vários os tópicos abordados sobre a relação de Detchi com Fanny. Sem papas na língua, o cantor não escondeu que entrou na vida da ex concorrente do Secret Story, numa fase em que a mesma estava a passar por momentos bastante difíceis. O apresentador e amigo de Fanny confirmou, dizendo que nessa altura a amiga estava: «Numa bolha muito escura, muito sombria».

Detchi aparentou ter a noção de que, de alguma forma, acabou por "salvar" a atual namorada ao surgir na sua vida: «Eu percebia que não é por aqui. Isto não está certo. Não pode estar assim. Então acho que consegui, de alguma maneira, não é gabar, mas gabando, acho que consegui de alguma maneira trazê-la à vida outra vez», ressalvou.

O cantor explicou ainda como conheceu Fanny, e como surgiram na vida um do outro por acaso: o casal conheceu-se na gravação de um videoclipe de uma música do primo do convidado, no qual Carina, irmã de Fanny ia participar. Na altura, a família achou por bem convencer a ex repórter do Somos Portugal a participar também, para: «Meter um brilho na cara», referiu Detchi.

Quando questionado sobre o dia a dia ao lado de Fanny, o cantor teceu vários elogios à namorada, explicando que ela se entrega com as forças todas a todos os desafios que lhe são lançados: «A Fanny é difícil arrancar, mas a partir do momento que mete a primeira, a segunda, a terceira», disse em tom de riso. De seguida admitiu ainda que nem sempre é fácil acompanhá-la pela energia que tem em tudo.

Detchi admitiu ainda que há um tópico no qual o casal está em desacordo: o casamento. Para ele, não é uma prioridade, mas assumiu que Fanny está desejosa por ter um anel um dedo. No que toca a bebés a caminho, a conversa já é outra. «Filhos é o que eu mais ambiciono na minha vida, sempre foi (…) Casar, para mim, está numa segunda opção, mas eu sei que a Fanny quer muito», disse convicto.

O apresentador, sempre muito atento a tudo, questionou Detchi sobre como ia resolver a questão dos filhos se Fanny já tinha referido que para ela "encerrou a loja", e o cantor foi muito direto ao assunto: «Não tem hipótese, não tem hipótese, porque tem mesmo que acontecer, então é a coisa que eu mais quero, nem sequer tenho, nem sequer tenho [dúvidas], não há hipótese mesmo». Para além disto, acrescentou ainda que sonha em ter um filho rapaz: «Se for menina, se calhar temos que ir ao outro».

Detchi abriu ainda o seu coração ao falar de Diego, o filho de Fanny, aludindo ao "amor de pai" que sente por ele, mesmo não o sendo: «Eu trato-o mesmo como se fosse meu filho. Não o é, não é? Mas gosto mesmo daquela criança»