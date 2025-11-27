Em férias paradisíacas, Fanny Rodrigues faz desabafo pesado: «Sobreviver a este ano é uma dádiva»

Fanny Rodrigues está a aproveitar dias de descanso longe de Portugal e mostrou-se profundamente emocionada com esta viagem especial. A ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 encontra-se nas Maldivas ao lado do namorado, Detchi, desfrutando de um cenário paradisíaco que, segundo revela, tem um significado muito particular.

No Instagram, a influenciadora de 33 anos partilhou uma série de fotografias onde surge em clima de paz absoluta e deixou uma reflexão que rapidamente conquistou os seguidores. «A tranquilidade deste sítio. Os sons, aqui, não são ruídos. Transmitem paz e têm a capacidade de nos desligar do ‘mundo», começou por escrever.

Fanny admitiu que esta é a viagem mais especial de todas as que fez a este destino de sonho, não apenas por estar acompanhada do namorado, mas porque marca um momento de mudança na sua vida: «É a primeira vez que vou virar uma página da minha vida. O número 33 está quase a ir embora».

A apresentadora e digital influencer afirmou sentir-se grata por tudo o que viveu no último ano, descrevendo-o como um verdadeiro desafio: «Já tive a honra de viver 33 anos. Mas sobreviver a este?! É uma dádiva!»

Fanny terminou a mensagem com agradecimentos emocionados: a Deus, às suas clientes e às marcas que a acompanham. A publicação rapidamente se encheu de comentários de apoio e elogios, com muitos fãs a destacarem a força e autenticidade da ex-concorrente.

Veja a publicação aqui e as fotografias na nossa galeria de imagens: