Rendida ao amor nas Maldivas, Fanny partilha vídeo íntimo com o namorado que está a gerar reações

Fanny Rodrigues está a viver dias de puro encanto nas Maldivas e acaba de partilhar um vídeo que está a derreter corações. No registo, publicado esta sexta-feira, a apresentadora surge em clima de grande ternura com o namorado, Detchi, num cenário onde o azul do mar se confunde com o azul do céu. De fato de banho e abraçados, os dois trocam carinhos simples, mas cheios de significado, num momento de intimidade captado para promover a nova música do cantor, que é também a cara-metade de Fanny.

O vídeo, marcado pela serenidade do local e pela ligação evidente entre o casal, reforça a fase especial que a ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 está a viver. Entre mergulhos, abraços e sorrisos, Fanny mostra-se completamente rendida ao amor e à tranquilidade deste destino de sonho.

Esta viagem tem sido particularmente marcante para a influenciadora digital. Antes deste vídeo, Fanny partilhou uma série de fotografias em que surge em plena paz interior e deixou um desabafo profundo sobre o ano desafiante que viveu. Admitiu que esta é, para si, a visita mais especial às Maldivas, destacando que está prestes a «virar uma página» na sua vida: «O número 33 está quase a ir embora», confessou.

Entre reflexões, gratidão e momentos de ternura com Detchi, Fanny continua a encantar os seguidores, que acompanham com entusiasmo cada partilha desta viagem inesquecível. A galeria que acompanha esta notícia reúne as imagens mais inspiradoras destas férias que prometem ficar na memória da ex-concorrente.