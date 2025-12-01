Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

Fanny Rodrigues está a desfrutar de umas férias paradisíacas nas Maldivas, onde completou o seu 34.º aniversário ao lado do namorado, Detchi. O jovem cantor surpreendeu-a com um anel que deixou os fãs em êxtase.

Agora, a ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 recorreu às redes sociais para explicar o significado daquela joia. «O verdadeiro significado! É olhar e sentir que vou viver contigo para sempre», começou por escrever.

E prosseguiu: «E sinto isso ainda antes de ter recebido o anel de namoro. Foi no dia 05.07. É #aoteulado». Fanny Rodrigues brincou ainda com a situação. «Mas podes oferecer sempre anéis que eu amo», findou, dirigindo-se ao companheiro.