Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

Ao Minuto

19:41
«Pequenino e sujo»: Ana é acusada de 'comer de boca aberta', contra-ataca e o casal finge que chora - Big Brother
05:01

«Pequenino e sujo»: Ana é acusada de 'comer de boca aberta', contra-ataca e o casal finge que chora

19:30
Afinal... Liliana não quer Fábio na Final? O clima ferveu e acabou com a concorrente aos berros - Big Brother
05:31

Afinal... Liliana não quer Fábio na Final? O clima ferveu e acabou com a concorrente aos berros

19:20
Pura emoção: Leandro quase perde a voz ao ler carta do Amigo Secreto dirigida a si - Big Brother
01:19

Pura emoção: Leandro quase perde a voz ao ler carta do Amigo Secreto dirigida a si

19:18
«Só se for para rasgar...»: Bruna lê carta do Amigo Secreto e fica em choque - Big Brother
02:51

«Só se for para rasgar...»: Bruna lê carta do Amigo Secreto e fica em choque

19:13
Jogo dentro da casa e amizade lá fora? Parece ser o desejo do Amigo Secreto de Inês... - Big Brother
01:53

Jogo dentro da casa e amizade lá fora? Parece ser o desejo do Amigo Secreto de Inês...

19:11
«Uma pessoa não está habituada a receber estas palavras aqui dentro»: Ana 'derrete-se' com carta do Amigo Secreto - Big Brother
01:24

«Uma pessoa não está habituada a receber estas palavras aqui dentro»: Ana 'derrete-se' com carta do Amigo Secreto

19:10
Fábio recebe carta do Amigo Secreto e as palavras de Leandro... surpreendem - Big Brother
01:42

Fábio recebe carta do Amigo Secreto e as palavras de Leandro... surpreendem

19:05
Amigo Secreto chega à Malveira: Liliana lê carta emocionante sobre si, mas não acerta em quem escreveu - Big Brother
03:02

Amigo Secreto chega à Malveira: Liliana lê carta emocionante sobre si, mas não acerta em quem escreveu

18:51
Enquanto alguém chora, outros celebram e a 'tacada' chega de imediato: «Ana, tens aqui a tua prova» - Big Brother
03:51

Enquanto alguém chora, outros celebram e a 'tacada' chega de imediato: «Ana, tens aqui a tua prova»

18:34
«Fala baixo e afasta-te... juntaste o teu nariz ao meu!»: Ana e Leandro 'incendeiam' a casa durante o intervalo - Big Brother
04:40

«Fala baixo e afasta-te... juntaste o teu nariz ao meu!»: Ana e Leandro 'incendeiam' a casa durante o intervalo

18:24
Os bastidores da gala ferveram como nunca: Leandro contra três? - Big Brother
06:06

Os bastidores da gala ferveram como nunca: Leandro contra três?

18:09
Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...» - Big Brother

Dylan é confrontado com imagens inéditas de Inês e tem reação inesperada: «Não tinha visto...»

18:08
«Não te humilhes a ti própria!»: Fora da atividade de Natal, Leandro responde a provocação de Liliana - Big Brother
04:01

«Não te humilhes a ti própria!»: Fora da atividade de Natal, Leandro responde a provocação de Liliana

18:07
Nunca antes visto: Nomeações levam Liliana a aproximar-se de Bruna? - Big Brother
05:54

Nunca antes visto: Nomeações levam Liliana a aproximar-se de Bruna?

17:51
Calendário do Advento invade a casa e Leandro conquista uma grande vantagem - Big Brother
01:08

Calendário do Advento invade a casa e Leandro conquista uma grande vantagem

17:49
Está eleita a nova líder e esta já fez escolhas importantes: Saiba quem são os chefes de limpeza - Big Brother
01:57

Está eleita a nova líder e esta já fez escolhas importantes: Saiba quem são os chefes de limpeza

17:42
Voto por caridade? Pedro elege Marisa para líder, mas não pelos melhores motivos - Big Brother
01:58

Voto por caridade? Pedro elege Marisa para líder, mas não pelos melhores motivos

17:27
«Admite que a tua liderança foi um fracasso!»: Duas concorrentes 'atacam' Leandro sem dó nem piedade - Big Brother
04:01

«Admite que a tua liderança foi um fracasso!»: Duas concorrentes 'atacam' Leandro sem dó nem piedade

17:23
«Vai dormir e deixa a casa lastimável...»: Liderança de Leandro é 'rasgada' por Liliana - Big Brother
02:25

«Vai dormir e deixa a casa lastimável...»: Liderança de Leandro é 'rasgada' por Liliana

16:56
Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se... - Big Brother
01:20

Marisa 'apanha' Pedro Jorge a vestir-se e um clima de paixão instala-se...

16:14
Leandro fala de forma surpreendente de Dylan: «Fiquei com essas palavras dele. Quero guardar essas» - Big Brother
01:31

Leandro fala de forma surpreendente de Dylan: «Fiquei com essas palavras dele. Quero guardar essas»

16:05
Em choque, Dylan reage ao 'fenómeno Vera': «Se fosse eu a enfiar-lhe quatro chapadas...» - Big Brother

Em choque, Dylan reage ao 'fenómeno Vera': «Se fosse eu a enfiar-lhe quatro chapadas...»

16:03
As novas pistas: Pedro fica preocupado com o facto de Leandro estar perto do seu segredo? - Big Brother
05:00

As novas pistas: Pedro fica preocupado com o facto de Leandro estar perto do seu segredo?

15:52
Leandro 'entala' Pedro: «Porque é que foste abrir a minha caixa se já sabias que a Marisa ia carregar no segredo?» - Big Brother
02:17

Leandro 'entala' Pedro: «Porque é que foste abrir a minha caixa se já sabias que a Marisa ia carregar no segredo?»

15:40
Um complô contra Liliana? Estes quatro concorrentes 'cortam na casaca': «O que ela fez contigo foi jogo sujo» - Big Brother
04:10

Um complô contra Liliana? Estes quatro concorrentes 'cortam na casaca': «O que ela fez contigo foi jogo sujo»

Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas

  • Secret Story
  • Há 1h e 14min
Casamento à vista? Fanny Rodrigues revela significado do anel que está levantar suspeitas - Big Brother

Fanny Rodrigues esclarece tudo sobre o anel especial que recebeu do namorado, durante as férias nas Maldivas.

Fanny Rodrigues está a desfrutar de umas férias paradisíacas nas Maldivas, onde completou o seu 34.º aniversário ao lado do namorado, Detchi. O jovem cantor surpreendeu-a com um anel que deixou os fãs em êxtase.

Agora, a ex-concorrente da Casa dos Segredos 2 recorreu às redes sociais para explicar o significado daquela joia. «O verdadeiro significado! É olhar e sentir que vou viver contigo para sempre», começou por escrever.

E prosseguiu: «E sinto isso ainda antes de ter recebido o anel de namoro. Foi no dia 05.07. É #aoteulado». Fanny Rodrigues brincou ainda com a situação. «Mas podes oferecer sempre anéis que eu amo», findou, dirigindo-se ao companheiro.

Pode ver tudo aqui:

