De venda nos olhos, Fanny Rodrigues é surpreendida com um anel nas Maldivas

Fanny Rodrigues declara-se ao novo amor. E esta é a imagem que torna tudo oficial

11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

Num cenário digno de filme romântico, Fanny Rodrigues viveu um dos momentos mais especiais da sua vida. A ex-concorrente do Secret Story e antiga apresentadora do Somos Portugal foi surpreendida pelo namorado Bernardo Calheiros, mais conhecido por Detchi, durante as férias paradisíacas que o casal está a aproveitar nas Maldivas.

O momento foi captado em vídeo e partilhado nas redes sociais, tornando-se rapidamente viral entre fãs e amigos.

“Que dia tão, mas tão, mas tão FELIZ”: o pedido que emocionou os seguidores

No vídeo, Fanny Rodrigues surge com uma venda nos olhos, guiada pelo namorado. Segundos depois, o namorado retira-lhe a venda e oferece-lhe um anel de comprometida, que simultaneamente assinala o seu 34.º aniversário.

A legenda escolhida por ele revela toda a intensidade do gesto: "Que dia tão, mas tão, mas tão FELIZ 🤍 AO TEU LADO é e será sempre assim! Qualquer presente é pouco para descrever o nosso amor 💍 Amo-te, pimps 🫶"

Um momento carregado de emoção, com o azul-turquesa das Maldivas como pano de fundo e um amor que, visivelmente, está mais forte do que nunca.

A resposta apaixonada de Fanny: “Contigo, tenho uma vida bonita”

A reação de Fanny Rodrigues não tardou e chegou em forma de declaração sentida, que rapidamente conquistou centenas de comentários: "Vieste dar-me algo que eu pensava já não ser possível. Esperança. Paz. Amor. Respeito e Cor. O destino sabe exatamente aquilo que faz. Contigo, a vida é simples. Contigo, tenho uma vida bonita. E o melhor disto tudo?! É saber que o Diego te ama 💙 (O resto tu sabes)"

Uma partilha que demonstra a cumplicidade e tranquilidade que a apresentadora encontrou ao lado do namorado.

Reações multiplicam-se: “Não me digam que há casamento!”

Assim que o vídeo foi publicado, os comentários não demoraram a encher a caixa de mensagens. Entre emojis apaixonados e votos de felicidade, destacaram-se reações como: "Não me digam que há casamento que eu ainda não estou preparado 😅😅😅 eu adoro-vos muito ❤️", "Ohhh 🥹 fofinhos! ❤️", "O amor é simples, Fanny ❤️… sejam felizes!! 😘" ou "Acima do amor está o respeito um pelo outro 😍 sejam felizes!".

O casal recebeu uma onda de carinho, comprovando que a história de amor de Fanny Rodrigues continua a inspirar muitos seguidores.