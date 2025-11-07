Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

De anónimos a ícones de sucesso: Os ex-concorrentes que vingaram no pós Reality-show

Fanny Rodrigues declara-se ao novo amor. E esta é a imagem que torna tudo oficial

11 anos mais novo. Este é o novo namorado de Fanny Rodrigues

Fanny Rodrigues, 33 anos, está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. A apresentadora e ex-concorrente de formatos de reality show da TVI encontrou o amor ao lado de Bernardo, mais conhecido pelo nome artístico Detchi, e os dois não escondem a cumplicidade que os une.

Nas redes sociais, o casal tem multiplicado as partilhas de momentos de carinho e de boa disposição, mostrando uma relação descontraída e cheia de química. E foi precisamente um desses momentos que fez rir — e surpreender — os seguidores.

Esta quarta-feira, 5 de novembro, Detchi decidiu pregar um susto à namorada enquanto viajavam de carro. No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Fanny Rodrigues a dormir, quando o cantor solta um grito inesperado, levando-a a acordar assustada. “Tu és parvo!? Isso não se faz”, reagiu Fanny, entre risos e espanto, perante o companheiro que não conteve as gargalhadas.

Ainda meio sonolenta, a apresentadora acrescentou com o seu habitual humor: “Como é que eu hei-de estar boa da cabeça? Vês? Que graça! Estava-me a saber tão bem.”

Veja, em baixo, o vídeo original.

O momento rapidamente se tornou viral entre os fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens divertidas e de apoio ao casal.

Fanny Rodrigues e Detchi têm demonstrado nas redes sociais uma relação cúmplice e cheia de alegria, marcada por amor, humor e muitas partilhas espontâneas.