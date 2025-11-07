Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Ao Minuto

20:17
Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui - Big Brother
05:55

Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui

19:55
Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas - Big Brother
02:55

Imitação ou provocação? Bruna ridiculariza Liliana ao usar as suas botas

19:50
«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar - Big Brother
04:38

«Tenho a minha mulher grávida dentro da casa»: A especulação de Marisa Susana que está a dar que falar

19:43
Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio - Big Brother
03:23

Raquel tenta despistar colegas após pista reveladora mas Fábio acerta em cheio

19:39
Ana é arrasada pelos colegas: «Santinha do pau oco» - Big Brother
03:13

Ana é arrasada pelos colegas: «Santinha do pau oco»

19:34
Lídia revira os olhos a Francisco Monteiro e é apanhada: «A Lídia vê as cartas por isso sabe mais que nós» - Big Brother
04:21

Lídia revira os olhos a Francisco Monteiro e é apanhada: «A Lídia vê as cartas por isso sabe mais que nós»

19:27
Dylan e Bruno analisam o jogo: «Quem já revelou o segredo pode ser o próximo a sair» - Big Brother
03:23

Dylan e Bruno analisam o jogo: «Quem já revelou o segredo pode ser o próximo a sair»

19:26
Emoção na casa: Ana Cristina revela segredo e comove colegas com a sua história - Big Brother
05:19

Emoção na casa: Ana Cristina revela segredo e comove colegas com a sua história

19:15
Marisa Susana indignada confronta Pedro: «Estou a fazer figura de parva» - Big Brother
02:22

Marisa Susana indignada confronta Pedro: «Estou a fazer figura de parva»

18:55
Inês deixa tudo em pratos limpos e esclarece fim da relação - Big Brother
03:35

Inês deixa tudo em pratos limpos e esclarece fim da relação

18:47
Mexericos: Liliana e Ana Cristina em confronto por causa de Pedro «mais vale desisitir» - Big Brother
04:42

Mexericos: Liliana e Ana Cristina em confronto por causa de Pedro «mais vale desisitir»

18:38
Sala das Teorias ao rubro: Pedro torna-se o alvo principal das críticas - Big Brother
04:35

Sala das Teorias ao rubro: Pedro torna-se o alvo principal das críticas

18:19
Mudanças e provocações: Inês troca de grupo e Leandro não perdoa - Big Brother
04:00

Mudanças e provocações: Inês troca de grupo e Leandro não perdoa

18:03
Emoção sem fim. Liliana recorda Zé: «Ele estava de rastos» - Big Brother
02:50

Emoção sem fim. Liliana recorda Zé: «Ele estava de rastos»

17:47
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros - Big Brother

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

16:30
Poderá Marisa estar grávida dentro da casa? Esta é a razão da suspeita - Big Brother
02:48

Poderá Marisa estar grávida dentro da casa? Esta é a razão da suspeita

16:18
Inédito. Raquel como nunca a viu: «Interpreto que és uma pessoa má» - Big Brother
08:11

Inédito. Raquel como nunca a viu: «Interpreto que és uma pessoa má»

15:00
Segredo em risco? Pedro fica desconfortável com provocações de Leandro e Marisa Susana - Big Brother
05:55

Segredo em risco? Pedro fica desconfortável com provocações de Leandro e Marisa Susana

14:50
Perto de segredo? Pedro tem a certeza e junta as peças todas - Big Brother
01:38

Perto de segredo? Pedro tem a certeza e junta as peças todas

14:39
Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar - Big Brother
04:09

Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

14:36
Ana e Leandro em aceso despique: «Está na hora de ires embora» - Big Brother
01:31

Ana e Leandro em aceso despique: «Está na hora de ires embora»

14:27
Inesperado. Dylan arrasa aliada: «Está a perder a credibilidade toda» - Big Brother
01:06

Inesperado. Dylan arrasa aliada: «Está a perder a credibilidade toda»

14:23
Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo! - Big Brother
03:21

Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!

14:15
De costas voltadas. Fábio e Liliana chateiam-se e há ciúmes à mistura: «Vou começar a...» - Big Brother
01:23

De costas voltadas. Fábio e Liliana chateiam-se e há ciúmes à mistura: «Vou começar a...»

14:13
Dupla de sucesso! Leandro e Pedro cantam aos gritos e contagiam a casa toda - Big Brother
02:34

Dupla de sucesso! Leandro e Pedro cantam aos gritos e contagiam a casa toda

Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado - Big Brother

Fanny Rodrigues foi surpreendida pelo namorado, Detchi, durante uma viagem de carro. O momento divertido, partilhado nas redes sociais, está a fazer rir os fãs do casal.

Fanny Rodrigues, 33 anos, está a viver uma das fases mais felizes da sua vida. A apresentadora e ex-concorrente de formatos de reality show da TVI encontrou o amor ao lado de Bernardo, mais conhecido pelo nome artístico Detchi, e os dois não escondem a cumplicidade que os une.

Nas redes sociais, o casal tem multiplicado as partilhas de momentos de carinho e de boa disposição, mostrando uma relação descontraída e cheia de química. E foi precisamente um desses momentos que fez rir — e surpreender — os seguidores.

Esta quarta-feira, 5 de novembro, Detchi decidiu pregar um susto à namorada enquanto viajavam de carro. No vídeo publicado nas redes sociais, é possível ver Fanny Rodrigues a dormir, quando o cantor solta um grito inesperado, levando-a a acordar assustada. “Tu és parvo!? Isso não se faz”, reagiu Fanny, entre risos e espanto, perante o companheiro que não conteve as gargalhadas.

Ainda meio sonolenta, a apresentadora acrescentou com o seu habitual humor: “Como é que eu hei-de estar boa da cabeça? Vês? Que graça! Estava-me a saber tão bem.”

Veja, em baixo, o vídeo original.

 

 

O momento rapidamente se tornou viral entre os fãs, que encheram a caixa de comentários com mensagens divertidas e de apoio ao casal.

Fanny Rodrigues e Detchi têm demonstrado nas redes sociais uma relação cúmplice e cheia de alegria, marcada por amor, humor e muitas partilhas espontâneas.

Em cima, espreite as galerias de imagens que preparámos para si.

O segredo destes ex-concorrentes que está "ligado" a Marisa e Pedro Jorge

Vencedora do "Big Brother" reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Num gesto raro, Cristina Ferreira partilha momento ternurento com o filho
O segredo destes ex-concorrentes que está "ligado" a Marisa e Pedro Jorge

O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

Há 2h e 36min
Vencedora do "Big Brother" reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Vencedora do “Big Brother” reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Hoje às 17:30
Num gesto raro, Cristina Ferreira partilha momento ternurento com o filho

Num gesto raro, Cristina Ferreira partilha momento ternurento com o filho

Hoje às 16:57
Ex-concorrente de peso de reality show da TVI é alvo de 'ataques' na praça pública

Ex-concorrente de peso de reality show da TVI é alvo de 'ataques' na praça pública

Hoje às 16:05
A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

A 1ª Companhia está de regresso à TVI - e esta foi a reação efusiva de um ex-concorrente de reality

Hoje às 12:02
Maria Botelho Moniz prepara-se para o novo desafio da TVI de forma inédita: a foto que comprova

Maria Botelho Moniz prepara-se para o novo desafio da TVI de forma inédita: a foto que comprova

Hoje às 11:31
Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui
05:55

Última Hora: Este foi o primeiro beijo de Dylan e Inês. As imagens exclusivas aqui

Há 1h e 20min
Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!
03:21

Ana Duarte na casa? Pedro faz imitação (quase) perfeita da cantora: com coregrafia e tudo!

Hoje às 14:23
Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante
01:03

Pedro Jorge declara o seu amor a Marisa em voz alta: e Leandro tem reação hilariante

Hoje às 10:32
Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar
04:09

Dylan surpreende Inês com beijo e confissão que está a dar que falar

Hoje às 14:39
Casa dos Segredos: as fotografias mais escaldantes de Gabriela Santana em biquíni! Veja aqui

Casa dos Segredos: as fotografias mais escaldantes de Gabriela Santana em biquíni! Veja aqui

1 out 2024, 18:25
Fanny Rodrigues sofre 'percalço' durante viagem de carro com o namorado

Fanny Rodrigues sofre ‘percalço’ durante viagem de carro com o namorado

Há 2h e 14min
O segredo destes ex-concorrentes que está "ligado" a Marisa e Pedro Jorge

O segredo destes ex-concorrentes que está “ligado” a Marisa e Pedro Jorge

Há 2h e 36min
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Há 3h e 50min
Vencedora do "Big Brother" reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Vencedora do “Big Brother” reage à novidade de Maria Botelho Moniz

Hoje às 17:30
Num gesto raro, Cristina Ferreira partilha momento ternurento com o filho

Num gesto raro, Cristina Ferreira partilha momento ternurento com o filho

Hoje às 16:57
Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno
02:29

Revelação bombástica! Marisa Susana pediu à Voz para dormir com Bruno

Ontem às 08:43
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo
02:21

Após ser expulsa, Mariana revela o único concorrente que vai apoiar: e vai surpreendê-lo

4 nov, 09:48
Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»
01:32

Mãe de Pedro não deixa nada por dizer: «Eu estou super orgulhosa do filho que tenho»

4 nov, 09:28
Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

Viral: Mariana descobre que Marisa e Pedro são um casal e tem reação única

3 nov, 00:50
TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

TVI Pass: a nossa app gratuita está a dar um cartão com 5 mil euros

Há 3h e 50min
Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»
02:18

Marisa depende de Pedro? Concorrentes falam e há teorias: «Têm segredo em comum»

Ontem às 10:42
Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»
01:56

Eles já falam de filhos! Liliana e Fábio fazem planos para o futuro: «Dou-te já um»

Ontem às 08:28
O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?
03:59

O amor está no ar: Entre abraços e beijinhos, o casal faz planos para o futuro?

5 nov, 17:38
Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios
18:45

Conheça as nomeações desta noite na íntegra e veja os resultados provisórios

3 nov, 00:53
«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

Hoje às 15:53
Miguel Vicente alvo de insultos em público: "Estou em choque!"

Miguel Vicente alvo de insultos em público: "Estou em choque!"

Hoje às 11:24
De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

De "cão" a "boneco": Nuno Brito, Lisa Shincariol e Igor Rodriguez em guerra aberta!

5 nov, 22:02
Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

Catarina Miranda e Afonso Leitão dão novo passo na relação: "O início"

5 nov, 20:21
Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

Ex-"Big Brother" morre de forma trágica aos 45 anos

5 nov, 18:22
