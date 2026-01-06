«Meio ano mais feliz da minha vida»: Fanny Rodrigues comemora data especial com o namorado

O amor está no ar para Fanny Rodrigues e Bernardo, mais conhecido pelo nome artístico Detchi. O casal celebrou, nesta segunda-feira, dia 5 de janeiro, seis meses de namoro, e a data não passou despercebida nas redes sociais.

Foi o cantor quem assinalou primeiro o momento especial, partilhando duas fotografias ao lado da ex-concorrente da Casa dos Segredos e escrevendo, em tom divertido e cúmplice: «Meio ano passou a aturar esta peste. Companheira de vida».

Pouco depois, Fanny reagiu à publicação e deixou uma verdadeira declaração de amor, revelando o quanto esta relação tem significado para si: «Meio ano mais feliz da minha vida. Obrigada por tudo! A nossa caminhada é tão boa. Tenho mesmo orgulho! Até sermos velhinhos (que já me falta pouco)», escreveu, entre carinho e boa disposição.

A troca de mensagens apaixonadas rapidamente conquistou a atenção dos seguidores, que não pouparam elogios ao casal e à cumplicidade que têm mostrado ao longo destes meses.