A surpreendente razão pela qual o pai de Fanny Rodrigues ainda é lembrado!

O Secret Story ficou marcado em 2011 com a estreia de Fanny Rodrigues na «Casa dos Segredos 2», mas não foi apenas a ex-concorrente e apresentadora que cativou o público. O seu pai, o icónico Senhor Fernando, deixou uma marca na edição, e tornou-se uma das figuras mais queridas e memoráveis da edição.

Agora, 12 anos depois, recordamos a presença única e carismática, que acompanhou a filha desde os primeiros momentos da sua carreira televisiva.

Fanny Rodrigues tornou-se uma das concorrentes mais populares e marcantes da sua edição, destacando-se por uma personalidade forte e por conquistar o coração dos portugueses. O seu caminho na TVI como apresentadora consolidou-a como uma das figuras mais relevantes da estação.

No entanto, a fama de Fanny não seria a mesma sem o apoio e a simpatia dos seus pais, que se tornaram também protagonistas das histórias que marcaram a sua passagem pela «Casa dos Segredos 2». O Senhor Fernando, com a sua presença marcante, conquistou imediatamente o público, tornando-se numa das personagens mais adoradas da edição até aos dias de hoje.

Na galeria abaixo, recuperamos momentos hilariantes e inesquecíveis com o Senhor Fernando e D. Conceição, que trouxeram um toque de ternura e diversão a uma edição que ficará para sempre na memória dos fãs de reality shows. Recorde-se do icónico Senhor Fernando e veja as imagens que ainda hoje fazem sorrir!