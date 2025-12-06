Ex-namorado de Fanny Rodrigues já ocupou o coração. Conheça o novo amor de João Almeida

Fanny Rodrigues declara-se ao novo amor. E esta é a imagem que torna tudo oficial

Depois de ter anunciado recentemente uma conquista importante na carreira, João Almeida, ex-namorado de Fanny Rodrigues volta a conquistar as atenções.

Foi através da sua página de Instagram que João Almeida publicou uma foto onde mostra o novo amor. Na imagem partilhada, o jovem aparece frente a frente com uma mulher, num registo cheio de cumplicidade. Na legenda, João escreveu apenas o nome do novo amor com um coração roxo em cima.

Recorde-se que Fanny Rodrigues, também já refez a sua vida ao lado de Bernardo Calheiros, mais conhecido por Detchi.

