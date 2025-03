Fanny Rodrigues em férias paradisíacas com uma companhia masculina muito especial: «Grata por me ter salvo»

Fanny Rodrigues, apresentadora de televisão e umas das ex-concorrentes mais conhecidas do Secret Story, esteve de férias!

Voltou a Cabo Verde e partilhou vários registos desta viagem apaixonante nas redes sociais. Ao lado de Zé Lopes, Fanny mostrou-se radiante. Os dois amigos aproveitaram para descontrair e divertirem-se. E a prova são estas fotografias!

Durante a viagem, Fanny Rodrigues partilhou vlogs diários de como foi o dia a dia dos dois apresentadores. No primeiro reel, pode ver-se o início da viagem e a partida até ao destino de sonho: a Ilha do Sal, em Cabo Verde.

«Quem me acompanha nas redes sociais, já deve ter reparado que viajei… E não viajei sozinha (...) Acho que reencontrei a Fanny de 19 anos nesta viagem. E tem sido mesmo bom voltar a privar com ela», escreveu a ex-concorrente no primeiro vídeo partilhado.

No segundo vídeo, pode ver-se a chegada ao hotel e a diversão ao lado do amigo Zé Lopes. Neste vídeo, escreveu tudo sobre o dia e também se dedicou ao apresentador: «A nossa chegada. Já passava da 00h quando chegamos ao nosso destino final. Ilha do Sal, Cabo Verde! Não podíamos ter escolhido melhor. Neste vídeo, vão ver o nosso primeiro acordar, as nossas danças, as tranças que a querida Fátima adora fazer a todos os que a visitam e as muitas gargalhadas que trocamos. O resto… vejam com os vossos próprios olhos. Não há palavras que descrevam, nem imagens que possam definir a nossa amizade. É amor. Desde o primeiro dia.».

«Dançamos tanto, quer dizer eu dancei tanto, digo-vos que ao tempo que eu não dançava assim… acho que tirei o “mofo” todo que tinha no corpo. Ri-me com o Zé. Conseguimos falar só com o olhar. A verdade, é que eu e o meu Zé, noutra vida aposto que fomos irmãos e nesta?! A ligação é notória. O meu Zé, é como eu, do verbo ir. E se já lhe estava grata por me ter salvo, agora?! Estou ainda mais! Porque, eu voltei a sentir ritmo, voltei a olhar, voltei a ser feliz. VOLTEI», escreveu Fanny ao partilhar o terceiro episódio desta aventura a dois.