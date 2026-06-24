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Há uma nova coleção de fatos de banho que está viral por reduzir a cintura. E pertence a uma cara conhecida

O verão chegou e há uma nova coleção de swimwear a dar que falar. Rita Lopes Almeida, ex-concorrente do «Secret Story», lançou recentemente a sua marca, Rita do Mar Swimwear e tem mostrado nas redes sociais alguns dos modelos que prometem tornar-se tendência nesta estação.

Com uma aposta em tons neutros e designs elegantes, os fatos de banho destacam-se por um detalhe que não passa despercebido: duas tiras frontais ajustáveis que criam um efeito visual de cintura mais definida. Ao centro, uma peça dourada acrescenta um toque sofisticado e eleva o visual.

Além de serem uma opção para os dias de praia ou piscina, os modelos foram pensados para serem versáteis. Combinados com calças de linho, calções ou saias, podem facilmente transformar-se em tops elegantes para um look de verão mais cuidado.

O lançamento concretiza um sonho antigo da ex-concorrente do reality show. A vontade de criar uma coleção de biquínis surgiu há vários anos, quando trabalhou numa loja da área. Apesar de ter enfrentado alguns desafios pessoais e profissionais nos últimos meses, Rita decidiu avançar com o projeto e encontrou finalmente os parceiros certos para dar vida à marca.

Para já, a coleção aposta em modelos simples, intemporais e fáceis de usar, mas a empresária já revelou que o objetivo passa por lançar, no futuro, peças totalmente desenhadas por si.

Mais do que uma coleção de verão, Rita do Mar Swimwear surge também com uma mensagem de confiança e empoderamento, incentivando as mulheres a vestirem aquilo que as faz sentir bem e a não desistirem dos seus objetivos.