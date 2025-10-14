Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

O mundo da música está de luto. Fede Dorcaz, um dos maiores talentos emergentes da Argentina, foi assassinado a tiro no México, poucos dias antes da sua estreia na edição local do programa “Dança com as Estrelas” (“Las Estrellas Bailan En Hoy”).

O trágico incidente ocorreu na passada quinta-feira, na Cidade do México, quando o cantor, de 29 anos, foi baleado dentro da viatura em que seguia. De acordo com as autoridades locais, quatro homens estarão envolvidos no crime e fugiram do local em motas.

Segundo o site norte-americano TMZ, Fede Dorcaz regressava a casa depois de um ensaio para o programa televisivo, no qual se preparava para participar. A produção do formato lamentou publicamente o sucedido através das redes sociais, afirmando que o cantor deixa “um vazio enorme na nossa equipa”.

Natural da Argentina, Dorcaz mudou-se para Espanha aos 13 anos, onde iniciou uma carreira como modelo antes de se dedicar à música. Canções suas como “Cara Bonita” e “Volver A Empezar” tornaram-se êxitos em vários países da América Latina. Em 2022, o artista fixou-se definitivamente no México, onde vinha a consolidar a sua carreira musical.

Veja, em baixo, uma das publicações mais recentes do cantor.

A morte precoce de Fede Dorcaz gerou uma onda de comoção entre fãs e artistas, que têm deixado nas redes sociais mensagens de despedida e homenagem a um talento que prometia chegar ainda mais longe.