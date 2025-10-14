Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Ao Minuto

18:14
Pedro e Marisa doa novo beijo às escondidas e quase são apanhados em flagrante - Big Brother
03:41

18:06
Liliana grita alto e bom som com Pedro Jorge logo pela manhã - Big Brother
03:42

18:02
Liliana descontrola-se e chora compulsivamente a falar do Ex - Big Brother
00:42

17:45
Liliana acredita que Fábio esconde segredo perturbador: «A tua namorada está lá fora?» - Big Brother
08:40

17:37
«Já fui stripper». Liliana revela passado e deixa Fábio em choque - Big Brother
09:23

17:19
Acertou no segredo, mas falhou no concorrente: Este foi o segundo Botão dos Segredos do dia - Big Brother
02:57

17:16
Segredo de Fábio e Vera está por um triz: Concorrente tenta acertar e isto acontece - Big Brother

17:12
Botão dos Segredos volta a tocar na casa e as teorias são rebuscadas - Big Brother
03:05

17:04
Liliana fala no ex-noivo e lamenta: «A família dele tratava-me como filha» - Big Brother
04:54

16:59
Secret Story: Em lágrimas pelos filhos, Marisa confessa o verdadeiro motivo que a levou a entrar na casa - Big Brother

16:06
Depois das lágrimas de Liliana, Fábio mostra-se de rastos - Big Brother
03:21

16:01
Liliana em lágrimas por causa da família: «Estou a errar em muita coisa» - Big Brother
03:37

15:56
Liliana desata num pranto: «Eu não estou a conseguir lidar com isto aqui» - Big Brother
03:44

15:43
Fábio engana Liliana, que está aflita com história de amor com Vera: «Estás mais aliviada?» - Big Brother
01:44

15:35
Liliana mostra-se aflita com hipótese de Vera e Fábio serem um ex-casal - Big Brother
01:06

15:34
«Somos um ex-casal». Joana aposta tudo no segredo de Vera e Fábio. E este é o resultado - Big Brother
02:06

15:30
Botão dos Segredos toca na casa. Fábio e Vera mostram-se nervosos - Big Brother
05:17

15:30
Fábio e Vera alinham estratégia antes de enfrentarem o Botão dos Segredos - Big Brother
01:42

15:22
Trio dispara críticas para todos os lados: «Está a cansar-me...» - Big Brother
06:55

15:15
Trio da má língua? Concorrentes juntam-se e são implacáveis com Marisa Susana - Big Brother
08:26

15:09
Liliana recusa-se a dar o próximo passo com Fábio - e esta foi a reação - Big Brother

15:07
Vera abre o coração a Liliana sobre Inês: «Na verdade ela está mais afastada de nós» - Big Brother
04:26

15:05
Algo mudou? Vera confronta Inês sobre afastamento - Big Brother
05:02

15:04
Vera chama a atenção a Inês: «O teu afastamento…» - Big Brother
04:36

14:42
Feridas saradas? Marisa e Liliana surpreendem com abraço emocionante após a dinâmica - Big Brother
02:26

Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show

Morte aos 29 anos. Cantor é assassinado a tiro após ensaio de reality show - Big Brother

O cantor argentino Fede Dorcaz, de 29 anos, foi assassinado no México dias antes de participar no programa “Dança com as Estrelas”. Saiba o que aconteceu e como o mundo da música reagiu.

O mundo da música está de luto. Fede Dorcaz, um dos maiores talentos emergentes da Argentina, foi assassinado a tiro no México, poucos dias antes da sua estreia na edição local do programa “Dança com as Estrelas” (“Las Estrellas Bailan En Hoy”).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by People Magazine (@people)

 

O trágico incidente ocorreu na passada quinta-feira, na Cidade do México, quando o cantor, de 29 anos, foi baleado dentro da viatura em que seguia. De acordo com as autoridades locais, quatro homens estarão envolvidos no crime e fugiram do local em motas.

Segundo o site norte-americano TMZ, Fede Dorcaz regressava a casa depois de um ensaio para o programa televisivo, no qual se preparava para participar. A produção do formato lamentou publicamente o sucedido através das redes sociais, afirmando que o cantor deixa “um vazio enorme na nossa equipa”.

Natural da Argentina, Dorcaz mudou-se para Espanha aos 13 anos, onde iniciou uma carreira como modelo antes de se dedicar à música. Canções suas como “Cara Bonita” e “Volver A Empezar” tornaram-se êxitos em vários países da América Latina. Em 2022, o artista fixou-se definitivamente no México, onde vinha a consolidar a sua carreira musical.

Veja, em baixo, uma das publicações mais recentes do cantor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by FEDE DORCAZ (@fededorcaz)

 

A morte precoce de Fede Dorcaz gerou uma onda de comoção entre fãs e artistas, que têm deixado nas redes sociais mensagens de despedida e homenagem a um talento que prometia chegar ainda mais longe.

 

Em cima, veja uma galeria de imagens do falecido artista que preparámos para si.

