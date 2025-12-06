Esta ex-concorrente mostra-se irreconhecível no dia do casamento: Difícil é adivinhar quem é

Felicidade Sá, ex-concorrente do Big Brother e mãe de Vânia Sá, abriu o seu álbum de memórias e surpreendeu os seguidores ao partilhar fotografias antigas do dia do casamento. A publicação, feita no Instagram, rapidamente chamou a atenção dos fãs pela carga emocional e pelo olhar nostálgico sobre um dos momentos mais marcantes da sua vida.

“Assinas ou não assinas? 🤣🤣 A última é que deixa mais saudades! 🌹❤️🌟”, escreveu Felicidade Sá na legenda, numa mensagem que mistura humor, carinho e saudade. As imagens mostram a ex-concorrente numa fase mais jovem, vestida a rigor para o grande dia e quase irreconhecível.

A partilha despertou várias reações positivas, com seguidores a elogiarem a coragem de revisitar memórias antigas e a autenticidade com que Felicidade mantém a sua presença nas redes sociais. O gesto reforça também a proximidade que mantém com o público, mostrando momentos pessoais que normalmente ficam guardados em álbuns familiares.

Com esta publicação, Felicidade Sá recupera um fragmento importante da sua história e oferece aos seguidores um olhar íntimo sobre a sua vida antes da participação televisiva, fortalecendo a ligação com quem a acompanha desde o Big Brother ou através da filha, Vânia Sá.

Percorra a galeria de fotografias que preparámos para si com as imagens partilhadas por Felicidade Sá.