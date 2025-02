Felicidade Sá confronta Inês Morais: «Tens de estar sempre com argumentação (...) Não gostas muito de ouvir os outros»

No Secret Story - Desafio Final, Felicidade Sá e Inês Morais tiveram uma pequena troca de argumentos durante uma dinâmica, em que as mais recentes residentes da casa mais vigiada do país (a mãe de Vânia Sá e a mãe de Joana Diniz) tiveram de comentar o jogo que se vive dentro do programa, deixando conselhos aos concorrentes e fazendo algumas chamadas de atenção.

A mãe de Vânia começou por questionar a vencedora do Big Brother 2024: «Tu não consegues dar a volta à situação?» Felicidade sente que Inês é muito aguerrida na sua postura, não conseguindo encontrar outro caminho sem ser o da argumentação: «Tens de estar sempre com argumentação, argumentação (...) Não gostas muito de ouvir os outros».

Inês defende que simplesmente tem as suas opiniões e não é obrigada a concordar com tudo o que ouve ou vê acontecer à sua volta.

Veja o momento completo:

Recorde o momento de entrada de Lurdes Diniz e Felicidade Sá

No Confessionário, Lurdes e Felicidade não disfarçam o entusiasmo por entrar dentro da Casa e ouvem a Voz com muita atenção. O soberano deixou-lhes uma mensagem muito importante.

«Estão proibidas e repito, proibidas de passar informações do exterior a quem quer que seja. Se o fizerem, a Joana ou a Vânia correm o risco de serem expulsas»

Veja o momento das duas mães no confessionário e quando são avisadas pela Voz sobre o que não podem fazer dentro da Casa:

Joana Diniz e Vânia Sá foram surpreendidas pelas mães e a reação foi inacreditável, se por um lado Joana ri, Vânia acabou muito emocionada com a entrada da mãe,