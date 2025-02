Felicidade Sá sobre as críticas à filha, Vânia Sá: «Estou bastante magoada (...) isto tem de ter um limite»

A presença das mães Felicidade Sá e Lurdes Diniz no Secret Story - Desafio Final veio deixar muitos surpreendidos, mas sem dúvida trouxe uma lufada de ar fresco para o jogo.

Hoje, dia 7 de fevereiro de 2025, as mães estiveram no Dois às 10 com Cristina Ferreira, para fazerem o balanço de toda esta curta, mas intensa experiência.

Felicidade Sá acabou por desabafar, depois de tudo o que se tem dito sobre a filha. Vânia tem recebido muitas criticas devido à sua postura no jogo e à constante publicidade que faz à sua marca. «Cristina, eu tenho de falar nisto» começou por dizer a ex-concorrente do Big Brother 2021: «Estou bastante magoada. As redes sociais exageram, os comentadores exageram... Isto tem de ter um limite. Não queria entrar nesta guerra, mas vai ter de ser».

Felicidade defende que a filha está apenas a semear para mais tarde colher e que, como é óbvio para si, a filha iria aproveitar a visibilidade do reality show para promover os seus negócios.

Lurdes Diniz, mãe de Joana Diniz, aproveitou o momento para expressar a sua enorme alegria por ter entrado na casa, ainda que por apenas 24 horas: «Sempre foi um sonho... gostava muito de entrar».

A mãe de Vânia Sá surpreendeu Cristina Ferreira com um bolo ousado e hilariante!

