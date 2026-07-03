Quer fugir da agitação turística e do stress do dia a dia? Este é o destino de férias perfeito: e fica a duas horas de Portugal

O Verão já chegou e com ele também as tão desejadas férias... o merecido descanso! São vários os rostos da TVI que rumaram aos mais distintos destinos paradisíacos para aproveitar o calor, mas escolha de Alice Alves não passou despercebida. A apresentadora elegeu Menorca para desfrutar de umas férias de sonho, e este é um dos destinos mais cobiçados desta estação.

A cerca de duas horas de avião de Portugal, aquela ilha Balear é o paraíso perfeito para quem quer aproveitar para fazer praia e para ter uma férias mais tranquilas. Ao contrário das ilhas irmãs, Ibiza e Maiorca, Menorca é uma ilha com menos atividade noturna e com um estilo mais familiar.

Menorca é um destino cada vez mais procurado pelos portugueses, sobretudo no verão. Em julho e agosto, os preços costumam aumentar e situar-se entre os 200 € e 300€, especialmente para voos diretos a partir de Lisboa.

Menorca é um verdadeiro paraíso mediterrânico, onde as águas cristalinas, as praias de areia branca e as enseadas escondidas convidam a momentos de puro relaxamento. A ilha combina natureza preservada, gastronomia de excelência e um ambiente tranquilo, ideal para fugir ao ritmo acelerado do dia a dia. Entre paisagens deslumbrantes, pôr do sol inesquecíveis e uma autenticidade única, Menorca afirma-se como um dos destinos de eleição para este verão.

Nas redes sociais, Alice Alves tem partilhado alguns registos fotográficos naquele destino e as paisagens são de cortar a respiração.