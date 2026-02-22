Ao Minuto

Acompanhe ao minuto

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI

Foi a TVI que os uniu e Portugal adora-os. Veja como estavam maravilhosos na Gala da TVI - Big Brother

Na Gala do 33.º aniversário da TVI, o casal voltou a mostrar porque continua a conquistar os portugueses

Foi na casa do Big Brother que tudo começou e, desde então, tornaram-se um dos casais mais acarinhados pelo público português. A TVI uniu-os diante de milhões de espectadores e, cá fora, a cumplicidade entre Bruna Gomes e Bernardo Sousa continua a derreter corações

Na Gala do 33.º aniversário da TVI, o casal voltou a mostrar porque continua a conquistar os portugueses. De mãos dadas e com sorrisos cúmplices, Bruna e Bernardo desfilaram na passadeira vermelha com uma elegância natural que não passou despercebida. 

Mais do que o glamour, foi a ternura entre os dois que marcou presença. Entre olhares apaixonados e gestos discretos de carinho, ficou claro que a história que começou em televisão ganhou raízes bem reais. Ao longo dos últimos anos, Bruna e Bernardo têm partilhado com os fãs momentos felizes e muitos sonhos em comum.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TVI (@tvioficial)

A estação que os juntou continua a ser palco de momentos especiais na vida do casal. E, 33 anos depois da sua fundação, a TVI voltou a ser cenário de uma história que Portugal acompanha com emoção.

Espreite acima as imagens da passadeira vermelha e veja como estavam verdadeiramente maravilhosos.

