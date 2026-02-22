Maria Botelho Moniz deslumbra em look branco. Mas foram os brincos que nos chamaram à atenção

33 anos TVI: Os looks mais sensuais da noite de festa (Fotos)

Gala da TVI para celebrar 33 anos: veja todos os looks

Numa noite em que o glamour foi palavra de ordem, Maria Botelho Moniz destacou-se na gala do 33.º aniversário da TVI com um visual elegante e cheio de personalidade. A apresentadora surgiu confiante e luminosa na passadeira vermelha num look branco, provando, uma vez mais, que alia sofisticação a um estilo muito próprio, sempre atento aos detalhes.

E foi precisamente num desses detalhes que muitos olhares se fixaram: os brincos absolutamente deslumbrantes que completavam o look.

Segundo partilhou no Instagram, os brincos são da boutique de joias Pricci, uma escolha que não passou despercebida aos seguidores. Nos comentários, multiplicaram-se os elogios.

Veja na publicação abaixo os brincos de que falamos: