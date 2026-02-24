Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar

A presença de Filipe Delgado no “Dois às 10” ficou marcada por um ambiente descontraído e cúmplice com Cristina Ferreira. Ao longo da conversa, não faltaram trocas animadas entre ambos.

Depois de a apresentadora lhe dizer que “esta porta está aberta para ti sempre”, o cantor aproveitou a deixa para garantir que o regresso ao programa não ficaria apenas pela promessa.

Quando Cristina revelou que “o Cláudio vem para a semana”, Filipe reagiu prontamente: “Então e eu não venho com ele?”

Entre risos no estúdio, a apresentadora respondeu: “Vens. Então vens para a semana comigo e com ele.” Ainda assim, o artista fez questão de confirmar ali mesmo: “Está prometido, não está? Estás a dizer isso para muita gente?”

Cristina não deixou margem para dúvidas: “Está combinado!”

Veja o momento: