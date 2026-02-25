Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Ao Minuto

16:13
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?» - Big Brother

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

16:05
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita - Big Brother

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

15:59
Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto - Big Brother
04:42

Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto

15:55
Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram - Big Brother
03:09

Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram

15:36
Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo» - Big Brother
02:30

Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo»

15:22
Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...» - Big Brother
02:17

Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...»

15:20
Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo - Big Brother
01:59

Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo

15:20
Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta - Big Brother
07:07

Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta

15:11
Concorrentes acreditam que o segredo de Hélder está relacionado com a cor dos olhos: «Fiz a cirurgia de alteração» - Big Brother
03:16

Concorrentes acreditam que o segredo de Hélder está relacionado com a cor dos olhos: «Fiz a cirurgia de alteração»

15:06
Depois do primeiro beijo na casa, Ana rasga Ricardo João de elogios: «Ele cuida de mim...» - Big Brother
04:53

Depois do primeiro beijo na casa, Ana rasga Ricardo João de elogios: «Ele cuida de mim...»

15:01
«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio - Big Brother
07:41

«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio

14:59
Catarina expõe revelações de Hugo sobre uma das mulheres da casa: «Ele está ali com um interesse...» - Big Brother
04:12

Catarina expõe revelações de Hugo sobre uma das mulheres da casa: «Ele está ali com um interesse...»

14:59
Hélder faz confissão sobre Hugo: «Acho que ele quer começar alguma coisa com a Eva» - Big Brother
04:12

Hélder faz confissão sobre Hugo: «Acho que ele quer começar alguma coisa com a Eva»

14:54
Do casting inédito ao choque com os segredos dos colegas: «Eles disfarçam muito bem...» - Big Brother
06:18

Do casting inédito ao choque com os segredos dos colegas: «Eles disfarçam muito bem...»

14:54
Catarina e Hélder não poupam concorrente: «O Norberto não dá para perceber. Vai criar inimizades» - Big Brother
03:05

Catarina e Hélder não poupam concorrente: «O Norberto não dá para perceber. Vai criar inimizades»

14:50
Sara é tema de conversa na «tertúlia» dos colegas: «Acho que ela estava a descer do salto...» - Big Brother
05:29

Sara é tema de conversa na «tertúlia» dos colegas: «Acho que ela estava a descer do salto...»

14:48
Ana, Hélder e Catarina fazem «queixas» da casa: «Uma pessoa veio trazer divisão à casa. Este tipo de jogo...» - Big Brother
03:39

Ana, Hélder e Catarina fazem «queixas» da casa: «Uma pessoa veio trazer divisão à casa. Este tipo de jogo...»

14:47
Surpreendido com o segredo de Pedro, Caio enche o colega de elogios: «Eu acho incrível alguém se poder transformar naquilo que sente ser» - Big Brother
03:02

Surpreendido com o segredo de Pedro, Caio enche o colega de elogios: «Eu acho incrível alguém se poder transformar naquilo que sente ser»

14:39
Indignada com os colegas, Liliana faz um verdadeiro tutorial sobre como fazer uma tosta mista - Big Brother
01:57

Indignada com os colegas, Liliana faz um verdadeiro tutorial sobre como fazer uma tosta mista

14:29
Tiago dá treino intenso aos concorrentes. E o momento é de diversão extrema - Big Brother
02:34

Tiago dá treino intenso aos concorrentes. E o momento é de diversão extrema

14:28
Há um ex-casal na casa? João intervém em conversa reveladora: «Se estivesse aqui alguém que tivesse sido especial...» - Big Brother
03:47

Há um ex-casal na casa? João intervém em conversa reveladora: «Se estivesse aqui alguém que tivesse sido especial...»

13:10
Ana e Diana Dora entram em confronto por causa das refeições: «Eu não tenho a tua postura!» - Big Brother
06:34

Ana e Diana Dora entram em confronto por causa das refeições: «Eu não tenho a tua postura!»

12:45
Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos - Big Brother
01:24

Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos

12:42
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?» - Big Brother
01:05

Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»

12:39
Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea» - Big Brother
01:40

Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea»

Acompanhe ao minuto

Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI - Big Brother

Após marcar presença no Dois às 10, Filipe Delgado foi surpreendido por uma brincadeira do Instagram da TVI e o resultado já soma meio milhão de visualizações nas redes sociais.

Após a sua ida ao estúdio, o ex-recruta, que se tornou conhecido do público pelos seus já icónicos “fixes”, foi desafiado a descobrir quem lhe retribuía a expressão que rapidamente se tornou imagem de marca. O momento, pensado especialmente para as redes sociais, combinou espontaneidade, humor e interação com a equipa, num registo descontraído que conquistou os seguidores.

O resultado fala por si: o vídeo já soma cerca de meio milhão de visualizações no Instagram. A publicação gerou centenas de comentários e partilhas, com muitos utilizadores a entrarem na brincadeira e a replicarem o famoso gesto.

Relacionados

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Cristina Ferreira está rendida a ex-concorrente da 1ª Companhia e deixa forte elogio nas redes sociais

Mais de 1,4 milhões de views em menos de 24 horas: este é o momento mais viral do Secret Story 10

Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso
Temas: Filipe Delgado

Fora da Casa

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 22 min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 12min
«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

Há 1h e 54min
Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Há 2h e 37min
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Hoje às 12:37
Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Hoje às 12:28
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
04:21

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Hoje às 11:54
Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Hoje às 09:49
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
04:12

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:57
Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

27 jul 2025, 19:49
Ver Mais

Notícias

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 22 min
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Há 50 min
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Há 58 min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 12min
Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Há 1h e 42min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Há 1h e 16min
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
Ver Mais Outros Sites