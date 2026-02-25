Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Após a sua ida ao estúdio, o ex-recruta, que se tornou conhecido do público pelos seus já icónicos “fixes”, foi desafiado a descobrir quem lhe retribuía a expressão que rapidamente se tornou imagem de marca. O momento, pensado especialmente para as redes sociais, combinou espontaneidade, humor e interação com a equipa, num registo descontraído que conquistou os seguidores.

O resultado fala por si: o vídeo já soma cerca de meio milhão de visualizações no Instagram. A publicação gerou centenas de comentários e partilhas, com muitos utilizadores a entrarem na brincadeira e a replicarem o famoso gesto.