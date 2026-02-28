A TVI fez o convite e ele aceitou. Filipe Delgado de volta ao grande ecrã em estreia única

Foi através das redes sociais que Manuel Luís Goucha anunciou que Filipe Delgado será o jurado convidado do próximo Funtástico, programa da TVI. Na publicação, o apresentador recordou o percurso de Filipe no reality show Primeira Companhia, destacando o impacto que teve junto do público.

«Ele seria para muitos o grande vencedor da Primeira Companhia, não o foi mas ganhou milhares e milhares de fãs e a estima do público, pela energia e alegria que emprestou ao programa. Amanhã no FUNTÁSTICO o Filipe Delgado será o jurado convidado e também irá cantar para todos nós. A não perder.», escreveu.

A mensagem rapidamente gerou entusiasmo entre seguidores que acompanharam a participação de Filipe no passado e que agora terão oportunidade de o ver novamente em destaque.

Além de assumir o papel de jurado convidado, Filipe Delgado irá também subir ao palco para cantar, prometendo um momento especial e carregado de nostalgia.

O convite reforça a ligação afetiva que muitos telespectadores ainda mantêm com o antigo concorrente, que conquistou o público pela boa disposição e autenticidade.

Com o carimbo de Goucha e a promessa de atuação ao vivo, o próximo Funtástico já está a despertar curiosidade. Veja aqui a partilha original.