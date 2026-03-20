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De férias, Filipe Delado mostra os músculos… apenas de cuecas

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Filipe Delgado desfruta de uns dias de férias, em Cabo Verde, na companhia do marido

Filipe Delgado está de férias em Cabo Verde, na companhia do marido, João. O finalista da 1ª Companhia, que se tornou num verdadeiro fenómeno devido à participação no Reality Show, da TVI, tirou uns dias para descansar e apanhar sol.

Conhecido pelo seu lado divertido, Filipe Delgado tem partilhado os momentos que está a viver no hotel, e até já colocou o staff a dançar a sua música mais conhecida: «Completamente apaixonado».

Além disso, Filipe Delgado também fez questão de se mostrar em roupa reduzida, revelando o seu corpo musculado. Os elogios nas caixas de comentários não tardaram.

Percorra a galeria e veja as imagens.

Filipe Delgado chegou aos 6 dígitos em apenas uma semana. O recorde incrível que quase ninguém conseguiu 

Não levou para casa os 25 mil euros nem conquistou o primeiro lugar na Primeira Companhia, mas há vitórias que não cabem num cheque - e a de Filipe Delgado é prova disso. Quando entrou na aventura televisiva, tinha menos de 10 mil seguidores no Instagram. À saída, já somava 84 mil. Hoje? Ultrapassou a marca impressionante dos 200 mil.

Reality em direto?
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E não deixou o momento passar em branco.«Hoje só tenho uma palavra: GRATIDÃO!», começou por escrever nas redes sociais. Para o artista, esta conquista é muito mais do que um número: «Chegar aos 200 mil seguidores é mais do que um número… é a prova de que estamos a construir algo lindo juntos».

 

Uma jornada que mudou tudo

Filipe ficou em terceiro lugar no programa da TVI, mas saiu com uma comunidade fiel, envolvida e crescente. Desde a final, os seguidores não pararam de aumentar. O crescimento foi tão rápido que até surpreendeu o próprio.

Antes mesmo de saber a classificação final, o recruta já tinha objetivos pessoais cumpridos. E a reação ao descobrir que tinha ultrapassado metas que traçara para si foi inédita e espontânea: um momento que ficará certamente guardado na memória de quem acompanhou o percurso dentro e fora do quartel.

«Cada like, comentário, partilha ou mensagem fazem toda a diferença. Vocês são a razão de tudo isto acontecer!», escreveu ainda.

Num universo digital onde os números muitas vezes falam mais alto, Filipe fez questão de sublinhar que esta conquista é coletiva. «Vocês fazem parte desta história. 200K é nosso!»

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Entre desafios, emoções à flor da pele e momentos de superação, a experiência na Primeira Companhia não lhe deu o primeiro lugar, mas abriu-lhe portas e aproximou-o de milhares de pessoas.

 

E, pelo entusiasmo demonstrado, esta é apenas a primeira de muitas metas a celebrar.

Isto foi o que Filipe Delgado ganhou com a participação na Primeira Companhia

Antes mesmo da final, o artista já tinha objetivos pessoais cumpridos e motivos de sobra para sorrir. E a reação do recruta ao descobrir foi inédita.

Há mais de dois anos que não tinha concertos marcados. Um silêncio difícil para quem vive da música e do contacto com o público. Agora, tudo parece diferente. A passagem pelo formato televisivo da TVI devolveu-lhe visibilidade e carinho do público, tornando-o num dos concorrentes mais elogiados desta edição, muito graças ao seu sentido de humor e aos momentos espontâneos que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Um dos grandes objetivos de Filipe Delgado era sair da casa com pelo menos cinco espetáculos agendados. E a meta foi, ao que tudo indica, superada. Em direto, Maria Botelho Moniz revelou que o artista já tem a agenda cheia, num momento que o deixou visivelmente emocionado e incrédulo.

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Mas não ficou por aqui. O cantor ambicionava também ultrapassar os 10 mil seguidores no Instagram. A reação foi memorável quando soube, através da apresentadora, que já tinha atingido os 84 mil seguidores. Ficou boquiaberto e sem conseguir acreditar: «Mentira», gritou.

E a onda de apoio continuou. Apenas 12 horas depois da final, Filipe Delgado já tinha ultrapassado a marca dos 100 mil seguidores. Atualmente soma cerca de 200 mil, um número que espelha o impacto da sua participação no programa. E que continua a aumentar de dia para dia.

Mais do que um prémio monetário, a 1.ª Companhia trouxe-lhe palco, reconhecimento e uma nova fase profissional. E, ao que tudo indica, este é apenas o início.

 

Recorde o momento...

«Estes programas têm a capacidade de mudar a vida de alguém e eu tenho a certeza que a tua vida não é a mesma. Não é aquilo que tu deixaste aqui fora dia 1 de janeiro», começou por referir Maria Botelho Moniz, visivelmente emocionada.

A apresentadora contou então todas as novidades a Filipe Delgado: «Filipe, nas redes sociais tu foste sempre todas as semanas o concorrente favorito do público. Estiveste sempre em primeiro lugar. Eu acho que eras o grande favorito à vitória». 

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«Disseste-me ‘se eu sair daqui com 10 mil seguidores eu já vou contente’. Entraste com sete mil, tens 84 mil. 84 mil pessoas que hoje querem saber de ti», revelou, perante o choque de Filipe Delgado, que não queria acreditar. 

Mas o momento que deixou todos sem fôlego foi quando Maria Botelho Moniz falou da parte profissional: «Disseste-me também que há dois anos que não tinhas concertos. Tens uma agenda cheia e o primeiro é já em março», revelou. 

Muito emocionado e incrédulo, Filipe Delgado exclamou: «Mentira. Jura? Obrigado por tudo Maria, obrigado a todos». Maria rematou: «Obrigada eu, porque enquanto apresentadora de um programa como estes é extraordinário ter um Filipe lá dentro. É incrível. Bendita a hora que me enviaste aquela mensagem de Instagram». 

Temas: Filipe Delgado Férias

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