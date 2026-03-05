«Dupla de milhões» unida! Filipe Delgado e o Instrutor Marques mostram-se cúmplices fora da 1ª Companhia

Filipe Delgado e o Instrutor Marques ficaram conhecidos como a «dupla de milhões» da 1ª Companhia e, fora da recruta, essa união mantém-se. Esta quarta-feira, 4 de março, o cantor partilhou uma fotografia ao lado do militar e do marido, João Calado, e os três aparecem muito animados.
Na fotografia, é possível ver que foram fazer uma escalada desafiante. «Nós e o mestre da escalada. @alferesmarques és um grande ser humano com um coração do tamanho do universo. Obrigado pela tua amizade. Estamos juntos 🫡», escreveu Filipe, na legenda da publicação.
Pode ver aqui a fotografia em questão:
Percorra a nossa galeria e veja ainda as melhores fotos de Filipe Delgado que preparámos para si