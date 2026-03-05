«Dupla de milhões» unida! Filipe Delgado e o Instrutor Marques mostram-se cúmplices fora da 1ª Companhia

Ex-concorrentes estão rendidos a Filipe Delgado: as imagens da onda de amor que tem recebido

«Ri e faz fixes»: Instrutor Rodrigo Joaquim mostra-se como nunca ao lado de Filipe Delgado

Quase desmaiou: As imagens da reação 'chocante' de Filipe Delgado com agenda cheia e milhares de seguidores

Filipe Delgado e o Instrutor Marques ficaram conhecidos como a «dupla de milhões» da 1ª Companhia e, fora da recruta, essa união mantém-se. Esta quarta-feira, 4 de março, o cantor partilhou uma fotografia ao lado do militar e do marido, João Calado, e os três aparecem muito animados.

Na fotografia, é possível ver que foram fazer uma escalada desafiante. «Nós e o mestre da escalada. @alferesmarques és um grande ser humano com um coração do tamanho do universo. Obrigado pela tua amizade. Estamos juntos 🫡», escreveu Filipe, na legenda da publicação.

Pode ver aqui a fotografia em questão: