Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

O fim da 1ª Companhia não foi impedimento para a continuação de uma bela relação de amizade entre Filipe Delgado e o Instrutor Marques. O finalista da 1ª Companhia fez uma live no Instagram onde contou com a presença do Instrutor Marques, que lhe fez uma promessa de peso.

Durante a live, o Instrutor Marques declarou-se aos ex-recrutas e começou por dizer o seguinte: «Há algo que não consegui dizer ontem. Tenho acompanhado todos vocês. Aliás, continuo a acompanhar porque já fazem parte do meu grupo de amigos, que é pequeno, e considero-vos dos melhores.»

De uma forma mais centrada a Filipe Delgado, o Instrutor Marques acaba por fazer uma promessa muita especial que deixou o cantor em êxtase: «Como não tive oportunidade de o dizer antes, especialmente ao Filipe, que conduziu o direto, quero deixar claro que, quando tiveres aquele espetáculo, sabes bem qual é, eu faço questão de estar na primeira fila», disse.

Completamente boquiaberto e feliz, Filipe Delgado respondeu: «Isso fica já combinado. Está prometido. Muito obrigado.». No final do live, o Instrutor acabou por reforçar a promessa e agradecer ao camarada: «Fica combinado. Obrigado eu, Filipe».