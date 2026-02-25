Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Ao Minuto

16:13
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?» - Big Brother

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

16:05
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita - Big Brother

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

15:59
Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto - Big Brother
04:42

Liliana interrompe banho do marido Ricky à frente de todos... Para ver algo de perto

15:55
Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram - Big Brother
03:09

Alerta pista na casa: Concorrentes em êxtase com o que viram

15:36
Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo» - Big Brother
02:30

Luzia 'passa-se' e diz o impensável: «Oh Voz estou farta. Vou dizer o meu segredo»

15:22
Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...» - Big Brother
02:17

Diogo dá uma pista sobre o segredo: «O meu segredo...»

15:20
Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo - Big Brother
01:59

Eva olhos nos olhos com Hélder. E o melhor é a cara do namorado Diogo a ver tudo

15:20
Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta - Big Brother
07:07

Hélder faz revelação sobre a vida pessoal que deixa todos de boca aberta

15:11
Concorrentes acreditam que o segredo de Hélder está relacionado com a cor dos olhos: «Fiz a cirurgia de alteração» - Big Brother
03:16

Concorrentes acreditam que o segredo de Hélder está relacionado com a cor dos olhos: «Fiz a cirurgia de alteração»

15:06
Depois do primeiro beijo na casa, Ana rasga Ricardo João de elogios: «Ele cuida de mim...» - Big Brother
04:53

Depois do primeiro beijo na casa, Ana rasga Ricardo João de elogios: «Ele cuida de mim...»

15:01
«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio - Big Brother
07:41

«Ganhei um prémio no Festival Internacional de Cannes»: Todos os pormenores do segredo inédito de Caio

14:59
Catarina expõe revelações de Hugo sobre uma das mulheres da casa: «Ele está ali com um interesse...» - Big Brother
04:12

Catarina expõe revelações de Hugo sobre uma das mulheres da casa: «Ele está ali com um interesse...»

14:59
Hélder faz confissão sobre Hugo: «Acho que ele quer começar alguma coisa com a Eva» - Big Brother
04:12

Hélder faz confissão sobre Hugo: «Acho que ele quer começar alguma coisa com a Eva»

14:54
Do casting inédito ao choque com os segredos dos colegas: «Eles disfarçam muito bem...» - Big Brother
06:18

Do casting inédito ao choque com os segredos dos colegas: «Eles disfarçam muito bem...»

14:54
Catarina e Hélder não poupam concorrente: «O Norberto não dá para perceber. Vai criar inimizades» - Big Brother
03:05

Catarina e Hélder não poupam concorrente: «O Norberto não dá para perceber. Vai criar inimizades»

14:50
Sara é tema de conversa na «tertúlia» dos colegas: «Acho que ela estava a descer do salto...» - Big Brother
05:29

Sara é tema de conversa na «tertúlia» dos colegas: «Acho que ela estava a descer do salto...»

14:48
Ana, Hélder e Catarina fazem «queixas» da casa: «Uma pessoa veio trazer divisão à casa. Este tipo de jogo...» - Big Brother
03:39

Ana, Hélder e Catarina fazem «queixas» da casa: «Uma pessoa veio trazer divisão à casa. Este tipo de jogo...»

14:47
Surpreendido com o segredo de Pedro, Caio enche o colega de elogios: «Eu acho incrível alguém se poder transformar naquilo que sente ser» - Big Brother
03:02

Surpreendido com o segredo de Pedro, Caio enche o colega de elogios: «Eu acho incrível alguém se poder transformar naquilo que sente ser»

14:39
Indignada com os colegas, Liliana faz um verdadeiro tutorial sobre como fazer uma tosta mista - Big Brother
01:57

Indignada com os colegas, Liliana faz um verdadeiro tutorial sobre como fazer uma tosta mista

14:29
Tiago dá treino intenso aos concorrentes. E o momento é de diversão extrema - Big Brother
02:34

Tiago dá treino intenso aos concorrentes. E o momento é de diversão extrema

14:28
Há um ex-casal na casa? João intervém em conversa reveladora: «Se estivesse aqui alguém que tivesse sido especial...» - Big Brother
03:47

Há um ex-casal na casa? João intervém em conversa reveladora: «Se estivesse aqui alguém que tivesse sido especial...»

13:10
Ana e Diana Dora entram em confronto por causa das refeições: «Eu não tenho a tua postura!» - Big Brother
06:34

Ana e Diana Dora entram em confronto por causa das refeições: «Eu não tenho a tua postura!»

12:45
Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos - Big Brother
01:24

Sussurros e abraços apertados: Ricky e Liliana trocam carinhos à frente de todos

12:42
Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?» - Big Brother
01:05

Eva faz proposta a concorrente... à frente de Diogo: «Vais negar se quiser dormir contigo?»

12:39
Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea» - Big Brother
01:40

Sara lança aviso: «Se eu quiser afetar alguém, eu não vou ser baixa, vou ser mesmo subterrânea»

Acompanhe ao minuto

Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques

Filipe Delgado fica em êxtase com promessa de "milhões" do Instrutor Marques - Big Brother

O Instrutor Marques juntou-se a Filipe Delgado numa live onde lhe prometeu algo de extrema importância. O ex-recruta não escondeu o entusiasmo.

O fim da 1ª Companhia não foi impedimento para a continuação de uma bela relação de amizade entre Filipe Delgado e o Instrutor Marques. O finalista da 1ª Companhia fez uma live no Instagram onde contou com a presença do Instrutor Marques, que lhe fez uma promessa de peso.

Durante a live, o Instrutor Marques declarou-se aos ex-recrutas e começou por dizer o seguinte: «Há algo que não consegui dizer ontem. Tenho acompanhado todos vocês. Aliás, continuo a acompanhar porque já fazem parte do meu grupo de amigos, que é pequeno, e considero-vos dos melhores.»

De uma forma mais centrada a Filipe Delgado, o Instrutor Marques acaba por fazer uma promessa muita especial que deixou o cantor em êxtase: «Como não tive oportunidade de o dizer antes, especialmente ao Filipe, que conduziu o direto, quero deixar claro que, quando tiveres aquele espetáculo, sabes bem qual é, eu faço questão de estar na primeira fila», disse.

Completamente boquiaberto e feliz, Filipe Delgado respondeu: «Isso fica já combinado. Está prometido. Muito obrigado.». No final do live, o Instrutor acabou por reforçar a promessa e agradecer ao camarada: «Fica combinado. Obrigado eu, Filipe».

Navegar sem anúncios?
TORNE-SE PREMIUM

Veja o momento.

Relacionados

Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Em direto, Filipe Delgado faz pacto com Cristina Ferreira. E o momento está a dar que falar
Temas: Filipe Delgado Instrutor Marques Promessa

Fora da Casa

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 24 min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 15min
«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

«Eu esperava outra postura»: Noélia assume-se desiludida com ex-recruta da 1ª Companhia

Há 1h e 57min
Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Segredo desvendado: Este é o vídeo que levou um concorrente do Secret Story a vencer um prémio no Festival de Cannes

Hoje às 12:37
Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Fim do "Gangue dos Frescos": Pedro Jorge admite estar de costas voltadas com os ex-aliados do Secret Story 9

Hoje às 12:28
Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Viral: Este vídeo de Filipe Delgado já soma meio milhão de visualizações e só o consegue encontrar no Instagram da TVI

Hoje às 12:18
Mais Fora da Casa

Mais Vistos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Fora da 1ª Companhia, Instrutor Joaquim e Soraia Sousa dão que falar com troca de comentários atrevidos

Hoje às 11:38
Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez
04:21

Noélia deixa Cristina Ferreira surpreendida ao confessar dúvida sobre gravidez

Hoje às 11:54
Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Jéssica Galhofas conhece de perto este concorrente do Secret Story 10 e deixa aviso

Hoje às 09:49
Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"
04:12

Noélia mostra-se desiludida com ex-recruta da "1.ª Companhia"

Hoje às 11:57
Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

Jéssica Galhofas está cada vez mais ousada: E estas fotos das férias em Espanha estão a rebentar termómetros

27 jul 2025, 19:49
Ver Mais

Notícias

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Uma carreira em ascensão: Soraia Sousa volta à representação uma semana depois de sair da 1ª Companhia

Há 24 min
Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Nas costas do namorado, Eva recebe proposta atrevida de Hugo: «Vais me ensinar mais coisas ou é só a fazer a cama?»

Há 53 min
Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Caio descobre que Pedro mudou de sexo e reage de forma inédita

Há 1h e 1min
Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Revelação feita em direto: João Moura Caetano e Luíza Abreu descobrem o sexo do bebé

Há 1h e 15min
Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Leandro arrasa Pedro Jorge e Marisa em direto: «Por amor de deus, isso é uma anedota»

Há 1h e 45min
Ver Mais Notícias

Opinião

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

João Ricardo elogia concorrente: «Foi o único que jogou». Já Marcia Soares confessa: «O santo não bateu»

23 fev, 19:31
Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

Nuno Eiró revela que «amanhã é dia de expulsão». Mas ainda hoje há algo que deixa João Ricardo “em pulgas”

23 fev, 18:37
Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

Marcia Soares critica: «O primeiro exemplo de não frontalidade». Isabel Figueira discorda: «Não vamos criar coisinhas»

23 fev, 18:28
João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

João Ricardo diz que «este grupo tem tudo para ser dos melhores» e Marcia Soares aponta a «vilã perfeita»

23 fev, 18:19
Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

Marcia Soares sobre Catarina: «É capaz de tudo para conseguir aquilo que quer»

23 fev, 18:06
Ver Mais Opinião

EXCLUSIVOS

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

O que Marcia Soares diria ao seu "eu" do passado? Vai ficar surpreendido com a resposta

22 fev, 20:17
«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado
00:51

«És mais do que...»: Marcia Soares deixa recado para o seu "eu" do passado

22 fev, 19:33
Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

Em exclusivo: Pedro e Marisa revelam “receita milagrosa” para vencer o Secret Story

22 fev, 19:10
Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado
00:29

Pedro e Marisa do Secret Story têm um "recado" para os novos concorrentes. E é inesperado

22 fev, 18:45
Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

Nova casa do Secret Story estreia com detalhe inesperado: há uma frase na parede que está a incendiar a internet

22 fev, 09:30
Ver Mais Exclusivos

TVI Reality

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado
03:31

A dar cartas para esconder o segredo, Eva acorda junto de um homem no quarto oposto do namorado

23 fev, 10:09
Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»
01:14

Implacável. Sara "entrou com tudo" e não tem dúvidas: «Sei que entrei aqui a matar»

23 fev, 01:20
Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu
11:27

Primeira ronda de nomeações do Secret Story 10 marcada pelas primeiras trocas de farpas! Veja o que aconteceu

23 fev, 00:55
«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia
02:44

«Chegámos ao pódio»: Estes recrutas são o “TOP 3” da 1ª Companhia

20 fev, 23:29
Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas
22:08

Nas redes sociais não se fala de outra coisa: Abdominais de Soraia Sousa dão nas vistas

20 fev, 16:04
Ver Mais TVI Reality

Outros Sites

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Marta Cardoso sem papas na língua: "Foram precisos mais de 20 anos para chegar aqui"

Há 1h e 19min
Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Jéssica Galhofas recebe triste notícia: "Nem acredito que nunca mais te vou ouvir dizer..."

Hoje às 08:59
Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Marta Cardoso deixa garantia: "Isso nunca foi um problema"

Hoje às 08:48
Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Marie... muda de nome: saiba como se chama, agora, a ex-concorrente do "Big Brother"!

Ontem às 10:59
Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

Jéssica Galhofas já conhecia concorrente de "Secret Story": "Não estava à espera"

23 fev, 19:24
Ver Mais Outros Sites