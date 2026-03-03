Filipe Delgado declara-se ao Instrutor-Chefe da 1ª Companhia: «Exigente no conteúdo e brilhante nas instruções»

Filipe Delgado foi um terceiro classificado da 1ª Companhia e apesar de não ter vencido o programa, ganhou muito mais do que se possa imaginar. Uma dessas vitórias foram as pessoas que trouxe consigo da experiência, incluindo os instrutores.

Numa publicação recente na sua página de Instagram, o ex-concorrente mostrou-se ao lado do Instrutor-Chefe Rodrigo Joaquim, a quem se declarou, enaltecendo o seu empenho durante a 1ª Companhia e tudo o que fez pelos seus recrutas, mesmo mantendo uma postura mais séria.

«Malta o instrutor Chefe Joaquim, ri e faz fixes. Tinha um semblante de quem reprovava fácil… mas o timing certo de um comediante profissional. Exigente no conteúdo, económico nas risadas e brilhante nas instruções», escreveu na partilha, onde os dois se mostram muito divertidos.

Filipe Delgado acrescentou: «Ele ensinava com rigor militar e exigia para nos transformar. Por detrás da expressão séria existe alguém que acreditava profundamente no nosso potencial».

